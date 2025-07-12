Сотни человек помогают наводить порядок на улицах Могилёва после урагана
Рабочие коллективы, школьники, студенты – могилевчане помогают наводить порядок в городе после урагана. Разгул стихии наибольший ущерб причинил Могилеву, также в эпицентре оказались Быховский, Могилевский, Чаусский и Шкловский районы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за поваленных деревьев повреждены здания, авто, произошли обрывы на линиях электропередачи. Последствия непогоды ликвидируют всей страной: на помощь экстренным службам прибыли коллеги со всей Беларуси, коммунальным работникам активно помогают местные жители, некоторые даже из-за этого прервали свои отпуска.
Сотни человек прямо сейчас работают на центральных улицах. Убирают обломанные ветки, выкорчевывают пни. Больше всего трудностей коммунальным службам доставляют именно пострадавшие от грозового фронта деревья. По предварительным подсчетам, их в городе около тысячи. Техника, которая вывозит мусор на полигон, делает в сутки около трех сотен рейсов. Порядок наводят на территориях предприятий и организаций, главная точка городского субботника – бульвар Непокоренных и Пушкинский сквер. Эти локации больше остальных пострадали от урагана. Не остались в стороне сотрудники предприятий, студенты, представители местной власти.
Нужно обязательно объединяться. И, как вы видите, люди выходят на улицы, помогают своему городу. В принципе, никто не остается безучастным.
Чужой беды не бывает, поэтому это касается всех нас, проживающих в этом городе. Поэтому это наш долг, обязанность – принять участие посильное и помочь всем службам города справиться с последствиями вот этого стихии.
Сергей Савицкий, главный инженер предприятия «Могилевзеленстрой»:
Техники задействовано очень много, приезжают из других районов, из других областей – техника, люди. Понимают, что город нужно спасать. И мы это сделаем.