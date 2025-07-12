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Сотни человек помогают наводить порядок на улицах Могилёва после урагана

12 июля 2025 07:40
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Рабочие коллективы, школьники, студенты – могилевчане помогают наводить порядок в городе после урагана. Разгул стихии наибольший ущерб причинил Могилеву, также в эпицентре оказались Быховский, Могилевский, Чаусский и Шкловский районы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за поваленных деревьев повреждены здания, авто, произошли обрывы на линиях электропередачи. Последствия непогоды ликвидируют всей страной: на помощь экстренным службам прибыли коллеги со всей Беларуси, коммунальным работникам активно помогают местные жители, некоторые даже из-за этого прервали свои отпуска.

Сотни человек помогают наводить порядок на улицах Могилёва после урагана-2

Сотни человек прямо сейчас работают на центральных улицах. Убирают обломанные ветки, выкорчевывают пни. Больше всего трудностей коммунальным службам доставляют именно пострадавшие от грозового фронта деревья. По предварительным подсчетам, их в городе около тысячи. Техника, которая вывозит мусор на полигон, делает в сутки около трех сотен рейсов. Порядок наводят на территориях предприятий и организаций, главная точка городского субботника – бульвар Непокоренных и Пушкинский сквер. Эти локации больше остальных пострадали от урагана. Не остались в стороне сотрудники предприятий, студенты, представители местной власти.

Сотни человек помогают наводить порядок на улицах Могилёва после урагана-4

Нужно обязательно объединяться. И, как вы видите, люди выходят на улицы, помогают своему городу. В принципе, никто не остается безучастным.

Сотни человек помогают наводить порядок на улицах Могилёва после урагана-6

Чужой беды не бывает, поэтому это касается всех нас, проживающих в этом городе. Поэтому это наш долг, обязанность – принять участие посильное и помочь всем службам города справиться с последствиями вот этого стихии.

Сотни человек помогают наводить порядок на улицах Могилёва после урагана-8

Сергей Савицкий, главный инженер предприятия «Могилевзеленстрой»:
Техники задействовано очень много, приезжают из других районов, из других областей – техника, люди. Понимают, что город нужно спасать. И мы это сделаем.

# Субботники в Беларуси

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