Сотни человек помогают наводить порядок на улицах Могилёва после урагана

Рабочие коллективы, школьники, студенты – могилевчане помогают наводить порядок в городе после урагана. Разгул стихии наибольший ущерб причинил Могилеву, также в эпицентре оказались Быховский, Могилевский, Чаусский и Шкловский районы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за поваленных деревьев повреждены здания, авто, произошли обрывы на линиях электропередачи. Последствия непогоды ликвидируют всей страной: на помощь экстренным службам прибыли коллеги со всей Беларуси, коммунальным работникам активно помогают местные жители, некоторые даже из-за этого прервали свои отпуска.