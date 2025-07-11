Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:

Я еще раз вспомню систему Семашко, созданную знаменитым доктором, министром здравоохранения Советского Союза в 30-е годы. Семашко, который эту структурную историю – ФАПы, поликлиники, больницы, республиканские центры – выстроил. Все инфекционные больницы, понимающие, что делать, каким образом, куда везти. Эта система, сохраненная в Беларуси, показала свою действенность. Что случилось, например, с той же самой страховой медициной в Европе? Мы видели, как захлебывались в Италии. Система страховой медицины не приспособлена на то, чтобы люди, у которых нет денег, вообще болели.

Второй вопрос по поводу пожаров. Самые последние пожары в Лос-Анджелесе, когда сгорели дома известных американцев, известных миллионеров. В итоге что сделали американцы по этому поводу? Они просто-напросто это информационно затоптали. Это исчезло из пространства. Что произошло, когда в прошлом году случилась катастрофа на Гавайях? Ну, сгорели люди. Сколько людям дали в Америке компенсации? По 700 долларов за дом.

Это все то, что касается капиталистической истории любого страхового случая. Наши страховые компании являются мерой поддержки. Но мы же прекрасно понимаем, что если человек потерял дом, например, вот в этом урагане, который случился в Могилевской области, то, скорее всего, ему крышу поможет подлатать что? Местное хозяйство, районная власть, какие-то волонтеры, какие-то студотряды. Понятное дело, что неделя-две пройдет, восстановлены будут все крыши, восстановлены будут все окна, расчищены будут все дороги, все эти дрова, которые у нас сейчас лежат в качестве бурелома, уйдут потом на какое-то полезное действо. Мы все прекрасно понимаем, что все знают, что делать.

Я точно уверен, если бы это случилось в любимейшей многими соседней Польше, я думаю, что это была бы тема для журналистов, потому что журналисты бы заработали себе очки на том, каким образом прекрасно, по их мнению, ураган прошелся по Могилеву, но никоим образом люди от этого бы не получали той самой помощи, которую оказывает сейчас государство. Диктатура при форс-мажоре – это лучшее государственное устройство. Как оказывается, диктатура и при нормальной жизни – это тоже самое лучшее государственное устройство с учетом того, что наша диктатура с социальным лицом.