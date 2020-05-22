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«Самый успешный побег произошел под дулами пистолетов». Узники Новогрудского гетто 4 месяца копали тоннель, а в итоге половина струсила

22 мая 2020 17:56
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Историю побега из Новогрудского гетто рассказали в серии документального цикла «Тайны Беларуси».

Ложками и гвоздями прорыть 250-метровый тоннель. Ещё и свет туда провести. Невероятная история побега из Новогрудского гетто

«Самый успешный побег произошел под дулами пистолетов». Узники Новогрудского гетто 4 месяца копали тоннель, а в итоге половина струсила-1

После 4 месяцев каторжной работы тоннель был готов. Оставалось главное: назначить дату. Бежать решают после громкого ЧП, которое потрясло всех: 23 сентября 1943 года убит Вильгельм Кубе, гауляйтер Беларуси.

Но неожиданно половина узников отказывается покидать гетто. Тогда составляют список и пофамильно приказывают ползти. Когда становится очевидным, что отступать некуда, начинается паника. 

«Самый успешный побег произошел под дулами пистолетов». Узники Новогрудского гетто 4 месяца копали тоннель, а в итоге половина струсила-4

Тамара Вершицкая, создатель и куратор Музея еврейского сопротивления в Новогрудке:
Это было соломоново решение. Каждому дают клочок бумаги с именем человека, за которым нужно ползти в тоннель. И никто не знает, кто пойдёт первым и кто последним. И этот побег легендарный, самый успешный побег, на самом деле, произошёл под дулами пистолетов, когда у входа встали два человека с пистолетами и уже называли по своему списку.

В ночь на 26 сентября разразилась страшная гроза. Казалось, сама природа была на стороне беглецов. В 10 часов вечера первые 120 человек спускаются в тоннель, остальные ждут своей очереди.

«Самый успешный побег произошел под дулами пистолетов». Узники Новогрудского гетто 4 месяца копали тоннель, а в итоге половина струсила-7

Тамара Вершицкая:
Перед побегом была сделана, как бы, попытка для нескольких человек, чтобы определить, за какое время все успеют уйти. По расчётам, он должен был занять 48 минут.

Побег занял не больше часа, так написали многие, кто остался в живых. Всё происходит при такой совершенно потрясающей организации, но что делать дальше, это было абсолютно никому неизвестно.

Когда последние узники скрываются в тоннеле, в бараке появляется охрана – они увидели пожар, который начался от керосинки. Полицаи тут же обнаруживают лаз и поднимают тревогу.

«Самый успешный побег произошел под дулами пистолетов». Узники Новогрудского гетто 4 месяца копали тоннель, а в итоге половина струсила-10

Часть узников успела выбраться, но для некоторых шаги к свободе стали роковыми.

Тамара Вершицкая:
Когда люди выползают из тоннеля, проползя 200 метров под землёй – в пространстве, в котором нет кислорода – попадают на открытый воздух, попадают под ливень, когда молния разрывает небо, потому что гроза – они не понимают, вообще, куда им двигаться.

Сегодня известно 227 имен тех, кто бежал. 125 человек остались живы и добрались до отряда Бельских. 64 – погибли, так и не успев стать свободными. О 30 до сих пор ничего не известно. 

«Самый успешный побег произошел под дулами пистолетов». Узники Новогрудского гетто 4 месяца копали тоннель, а в итоге половина струсила-13

Тамара Вершицкая:
Убежать уйти – это одно. А вот остаться в живых потом – это совершенно другое дело. И если бы не было отряда Бельского, я не думаю, что был бы этот тоннель – и что люди бы строили его всеми своими силами и уходили бы через этот тоннель. Потому что наличие отряда, который принимал евреев, это было настолько, на самом деле, редким явлением!

# Великая Отечественная война # общество # Тамара Вершицкая

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