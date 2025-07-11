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Медали открытого чемпионата Беларуси по гребле разыграли в Заславле

11 июля 2025 20:11
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На гребном канале в Заславле разыграны очередные комплекты медалей открытого чемпионата страны. Белорусы вновь подтвердили высокий уровень, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Победу в финале мужских байдарок-четверок на дистанции 500 метров одержали Владислав Кравец, Дмитрий Натынчик, Владислав Литвинов и Никита Бориков. В этой же дисциплине у девушек золото завоевали Надежда Кушнер, Маргарита Ткачева, Вероника Леонюк и Алина Свита. 

В утренней сессии на 200-метровке вне конкуренции оказалась байдарочница Инна Савчук. Она поднялась на высшую ступень пьедестала уже в третий раз на данном старте. Турнир является отборочным перед чемпионатом мира, который пройдет в августе в Милане.

# Гребля

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