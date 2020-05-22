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  • Июль 1941. Немецкий офицер и еврейка в Новогрудке вместе декламируют Шиллера и Гёте. «И он говорит: «Уходите. Те, кто придут за нами, будут другими»

Июль 1941. Немецкий офицер и еврейка в Новогрудке вместе декламируют Шиллера и Гёте. «И он говорит: «Уходите. Те, кто придут за нами, будут другими»

22 мая 2020 14:03
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Об истории Новогрудского гетто и партизанского отряда Бельских рассказали в серии документального цикла «Тайны Беларуси».

22 июня 1941 года на окраине Новогрудка падают первые бомбы. Партийное руководство тут же эвакуируется. А ключи от города вручают еврейскому доктору. Спустя две недели здесь уже появятся немцы.

Июль 1941. Немецкий офицер и еврейка в Новогрудке вместе декламируют Шиллера и Гёте. «И он говорит: «Уходите. Те, кто придут за нами, будут другими»-1

Тамара Вершицкая, создатель и куратор Музея европейского сопротивления в Новогрудке:
В доме Сули Воложинской останавливается немецкий офицер. Почему в их доме? Потому что ее родители – зубные врачи. У них хороший дом в центре города. Этот немецкий офицер понимает, что Суля говорит по-немецки, что она образованная девушка. И они там вместе наизусть декламируют Шиллера и Гёте. И он говорит: «Уходите. Потому что те, кто придут за нами, они будут другими».

Июль 1941. Немецкий офицер и еврейка в Новогрудке вместе декламируют Шиллера и Гёте. «И он говорит: «Уходите. Те, кто придут за нами, будут другими»-4

Кузьма Козак, доцент исторического факультета БГУ, референт исторической мастерской им. Л. Левина:
В качестве первых врагов – это будут евреи. С 41-го по 44-ый или по 43-ий годы им придется самое тяжелое, самое сложное время. Что происходило. Первоначально, когда проходили по территории Беларуси военные формирования – Вермахт, они получали директивы о переселении, они получали директивы об уничтожении. За ними шли специальные подразделения – их задача более конкретная: ликвидация части из еврейского населения. Это интеллигенция, это мужское население, которое потенциально могло быть противником. И дабы предотвратить такую ситуацию, как раз они подпадали под категорию первых убийств.  

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Июль 1941. Немецкий офицер и еврейка в Новогрудке вместе декламируют Шиллера и Гёте. «И он говорит: «Уходите. Те, кто придут за нами, будут другими»-7

Июль 1941. Немецкий офицер и еврейка в Новогрудке вместе декламируют Шиллера и Гёте. «И он говорит: «Уходите. Те, кто придут за нами, будут другими»-9

Григорий Абрамович, главный раввин РООПИ в Республике Беларусь:
Сам факт того, что нацистская Германия, Гитлер, Геббельс с его пропагандой объявили евреев, собственного говоря, за чертой тех, которые могут жить, это не ново. Ново то, что если раньше это определялось религиозной особенностью, то есть иудеев, тех, кто ходят в синагогу, то на этот момент не важно – ходишь ты в синагогу или не ходишь, веришь ты или не веришь.

Если у тебя дедушка или бабушка, и если ты связан с еврейским народом, то ты подлежал уничтожению. То есть это впервые в истории было, даже не потому что ты определяешь себя, как  еврей, а кто-то тебя определяет, как еврей.

# Великая Отечественная война # общество # Тамара Вершицкая # Кузьма Козак # Анна Турович # Григорий Абрамович

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