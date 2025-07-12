Основной этап вступительной кампании стартовал в белорусских вузах

В 46 высших учебных заведениях Беларуси в субботу, 12 июля, начался прием документов для поступления на общих основаниях. Об этом информирует профильное ведомство нашей страны.

В Минобразования уточняют, что прием документов на бюджет осуществляется с 12 по 17 июля. На платную форму обучения – с 12 июля по 1 августа 2025 года. Выпускники же профильных классов для приема в вузы по собеседованию пакет документов должны предоставить по 14 июля.

Ранее сообщалось, что в текущем году абитуриенты имеют возможность воспользоваться электронной очередью для подачи документов в личном кабинете на сайте Республиканского института контроля знаний.

По информации Министерства образования Республики Беларусь, в 2025 году на бюджет вузы планируют принять 31,8 тыс. человек, а на платную – 16,4 тыс.