Расстрел или гетто? «Зрительный контакт с немецким офицером. И взмахом руки определялась судьба». События 1941 года в Новогрудке

Тамара Вершицкая, создатель и куратор Музея еврейского сопротивления в Новогрудке:

Семьи, которые подходили к немецкому офицеру – глава семьи отвечал на два вопроса: о профессии и сколько детей в семье. После ответа – зрительный контакт с немецким офицером, который, на самом деле, и определял судьбу. То есть не ответ на вопрос, а какое впечатление производили люди. И тогда взмахом руки определялась судьба. Тех, кого отправляли по лестнице вниз на улицу – их ждали грузовики, на которых увозили к месту расстрела в Скрыдлево. А те, кто оставался в здании – примерно полторы тысячи – через три дня были переведены в гетто на Пересеке.