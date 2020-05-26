Что делали предки зятя Трампа в партизанском отряде: «Хорошие работники, которым командир высказывает благодарность по случаю 1 мая»

Все евреи работали по своим или смежным специальностям. Не стали исключениями и Зейдель Кушнер со своим братом Хаимом: они шили шапки.

Тамара Вершицкая, создатель и куратор Музея еврейского сопротивления в Новогрудке:

Возглавлял мастерскую по документам Хаим, а Зейдель Кушнер был просто ремесленником, но оба отмечены в приказах Тувии Бельского как очень хорошие работники, которым командир высказывает благодарность по случаю праздника 1 мая.

1944 год. Звуки наступающего фронта слышались и в лесу. Когда пришла Советская Армия, Тувия Бельский объявил: все должны покинуть пущу. И 16 июля отряд колонной вернулся в Новогрудок. Это было свыше 1.200 человек. Некоторые влились в ряды Красной Армии и продолжили гнать фашистов до Берлина.

Тамара Вершицкая:

В 1945 году разрешается выезд в Польшу полякам и евреям, которые являлись гражданами Польши до войны. И Бельские, и Кушнеры, и многие другие евреи воспользовались этим разрешением, все уезжают.