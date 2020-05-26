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Что делали предки зятя Трампа в партизанском отряде: «Хорошие работники, которым командир высказывает благодарность по случаю 1 мая»

26 мая 2020 12:26
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Об истории Новогрудского гетто и партизанского отряда Бельских рассказали в серии документального цикла «Тайны Беларуси».

Имели свой каменный дом и магазин. Чем занимались предки зятя Трампа в Новогрудке

Лагерь еврейского партизанского отряда Бельских местные жители прозвали Лесным Иерусалимом. Прямо в пуще возникает целый город с инфраструктурой и мастерскими.

Все евреи работали по своим или смежным специальностям. Не стали исключениями и Зейдель Кушнер со своим братом Хаимом: они шили шапки.

Что делали предки зятя Трампа в партизанском отряде: «Хорошие работники, которым командир высказывает благодарность по случаю 1 мая»-1

Тамара Вершицкая, создатель и куратор Музея еврейского сопротивления в Новогрудке:
Возглавлял мастерскую по документам Хаим, а Зейдель Кушнер был просто ремесленником, но оба отмечены в приказах Тувии Бельского как очень хорошие работники, которым командир высказывает благодарность по случаю праздника 1 мая.

1944 год. Звуки наступающего фронта слышались и в лесу. Когда пришла Советская Армия, Тувия Бельский объявил: все должны покинуть пущу. И 16 июля отряд колонной вернулся в Новогрудок. Это было свыше 1.200 человек. Некоторые влились в ряды Красной Армии и продолжили гнать фашистов до Берлина.

Тамара Вершицкая:
В 1945 году разрешается выезд в Польшу полякам и евреям, которые являлись гражданами Польши до войны. И Бельские, и Кушнеры, и многие другие евреи воспользовались этим разрешением, все уезжают.

Что делали предки зятя Трампа в партизанском отряде: «Хорошие работники, которым командир высказывает благодарность по случаю 1 мая»-4

В отряде Бельских Рая Кушнер познакомилась со своим будущим мужем.

Что делали предки зятя Трампа в партизанском отряде: «Хорошие работники, которым командир высказывает благодарность по случаю 1 мая»-7

После войны чета уехала в Америку и организовала строительный бизнес. Сын Чарльз продолжил дело.

Что делали предки зятя Трампа в партизанском отряде: «Хорошие работники, которым командир высказывает благодарность по случаю 1 мая»-10

Сегодня он в топе самых богатых людей планеты.

# Великая Отечественная война # общество # Тамара Вершицкая

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