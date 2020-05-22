Новогрудское гетто: «Условия были нечеловеческие. Не было ни одной кошки, собаки, птицы. Если бы они появились, узники бы их съели»
Об истории Новогрудского гетто и партизанского отряда Бельских рассказали в серии документального цикла «Тайны Беларуси».
Расстрел или гетто? «Зрительный контакт с немецким офицером. И взмахом руки определялась судьба». События 1941 года в Новогрудке
Тех немногих евреев, кому посчастливилось выжить после массового растрела в декабре 1941 года в Новогрудке, отправили в гетто на Пересеке.
Среди них были Каганы (будущий миллионер Джек Каган с семьёй) и Кушнеры (предки зятя президента США Дональда Трампа).
Имели свой каменный дом и магазин. Чем занимались предки зятя Трампа в Новогрудке
За колючей проволокой организовали свою пекарню и даже открыли маленькую больницу. Портные и сапожники чинили немецкие шинели, шили меховые рукавицы, подшивали валенки.
Анна Турович, директор УК «Новогрудский историко-краеведческий музей»:
По воспоминаниям узников, конечно, условия были нечеловеческие. Жить в таких условиях было практически невозможно. В гетто не было ни воды, в гетто не было ни еды. Как вспоминал Джек Каган, вообще, на территории гетто не было ни одной кошки, ни одной собаки, ни одной птицы. Потому что, если бы они появились, естественно, узники бы их съели.
Кузьма Козак, доцент исторического факультета БГУ, референт исторической мастерской им. Л. Левина:
На оккупированных территориях было принято решение о создании частей для проживания – гетто или еврейских кварталов. Так данный термин становится знаком для Беларуси, и уже с 41-ый по 42-ой год – это основное время создания таких образований, гетто. На территории Беларуси появлялось от 110 до 342 мест изоляции евреев.
В марте 1942-го по приказу гебитскомиссара Вильгельма Трауба в Новогрудок сгоняют евреев со всей округи. Численность гетто выросла до пяти тысяч. Условия были адскими: люди спали под открытым небом, царила полная антисанитария и голод.
В это время фашисты планируют очередную селекцию. Накануне полтысячи лучших работников получают специальные удостоверения. А 7 августа на рассвете в гетто на Пересеке начинается погром. Кто-то погибает на месте, остальных вывозят на Литовку. В тот день вмиг не стало еще 4 тысяч человек.