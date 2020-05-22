Новогрудское гетто: «Условия были нечеловеческие. Не было ни одной кошки, собаки, птицы. Если бы они появились, узники бы их съели»

Анна Турович, директор УК «Новогрудский историко-краеведческий музей»:

По воспоминаниям узников, конечно, условия были нечеловеческие. Жить в таких условиях было практически невозможно. В гетто не было ни воды, в гетто не было ни еды. Как вспоминал Джек Каган, вообще, на территории гетто не было ни одной кошки, ни одной собаки, ни одной птицы. Потому что, если бы они появились, естественно, узники бы их съели.