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На Кургане Славы организовали субботник для ликвидации последствий буреломов

12 июля 2025 07:33
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Субботник 12 июля организуют и у Кургана Славы. В окрестностях мемориального комплекса поздно вечером 10 июля ураганным ветром повалило около 30 деревьев, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Кургане Славы организовали субботник для ликвидации последствий буреломов-2

Территорию на площади более 10 гектаров в целом привели в порядок. Теперь на помощь коммунальным службам пришли жители Смолевичского района.

На Кургане Славы организовали субботник для ликвидации последствий буреломов-4

Николай Парамонов, председатель Смолевичского райисполкома:
Мы проводим силами районного исполнительного комитета и другими службами, порядка 100 человек участвуют в субботнике, чтобы полностью ликвидировать те последствия, которые прошли на данном участке. Мы должны здесь полностью восстановить все, что природой было разрушено. На сегодня мы планируем убрать, а уже посадкой деревьев будем заниматься в благоприятный период, начиная с октября.

# Государственная лесная политика

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