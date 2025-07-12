На Кургане Славы организовали субботник для ликвидации последствий буреломов

Николай Парамонов, председатель Смолевичского райисполкома:

Мы проводим силами районного исполнительного комитета и другими службами, порядка 100 человек участвуют в субботнике, чтобы полностью ликвидировать те последствия, которые прошли на данном участке. Мы должны здесь полностью восстановить все, что природой было разрушено. На сегодня мы планируем убрать, а уже посадкой деревьев будем заниматься в благоприятный период, начиная с октября.