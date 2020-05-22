«Родителей привязали к хвостам лошадей и потащили в тюрьму». История о том, как дети Бобровских в Новогрудке не выдали еврейскую девочку

Кара не заставила себя ждать. В августе 1942 года к Бобровским нагрянули немцы. В подвале дома нашли еврейку с ребенком. Их расстреляли на месте. После – главу семьи вместе с супругой. А шестерых детей отправили в концлагерь. Вернулись оттуда не все.

Тамара Вершицкая:

Во всей это истории есть еще для меня очень важный момент: я представляю себе, что происходило тогда, когда забирали родителей, когда их привязали к хвостам лошадей и когда их потащили в тюрьму, и они погибли. Я представляю детей Бобровских, которые все это видели и которые не сказали, что вот эта 2-летняя девочка – еврейка: «Убейте ее!» Дети спасли еще вот эту еврейскую девочку.