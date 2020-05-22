«Родителей привязали к хвостам лошадей и потащили в тюрьму». История о том, как дети Бобровских в Новогрудке не выдали еврейскую девочку
Как белорусы спасали евреев во время ВОВ, рассказали в серии документального цикла «Тайны Беларуси».
В начале войны евреям из деревни Станкевичи помогли неравнодушные соседи и друзья семьи. Кормили, прятали и давали ночлег. А позже стали связующим звеном между узниками Новогрудского гетто и партизанским отрядом Бельского. Такими друзьями была семья Козловских: Костик и его братья.
Тамара Вершицкая, создатель и куратор Музея еврейского сопротивления в Новогрудке:
Его дом стал таким местом, о котором узнали евреи не только в Новогрудском гетто, а узнали и в Лиде, и в Ивье, и в других гетто. Далеко даже за пределами Новогрудчины: если придешь к Козловским – тебе помогут отыскать вот этот еврейский партизанский отряд.
Нина Козловская, племянница Константина Козловского, Праведника народов мира:
Они и до войны дружили с Бельскими. Поубегали и у Костуся сидели в хлеве. Потом собрались все наши – Костусь, Алесь, мой отец – вместе выкопали яму. Вот они там сидели. Ночью приехали с подводой и забрали, сразу в пущу повезли.
За помощь евреям фашисты нещадно карали. Досталось и Козловским. Один из братьев – Иван – по просьбе Бельских пошел служить в полицию, чтобы добывать сведения. Его выдали односельчане-полицаи. Парень погиб по дороге в концлагерь. В ответ Бельские расправились с семьями предателей.
Тамара Вершицкая:
Они убивают не только взрослых, они убивают и детей в этих семьях. Месть настолько жестокая, чтобы все остальные поняли, что так с евреями поступать нельзя. Что выдавать евреев нельзя. Иначе будет расплата – жизнь за жизнь.
Помогала евреям и семья Бобровских. Они жили неподалеку от Новогрудка. Их дом стал пристанищем для узников – здесь принимали, кормили, прятали и указывали дорогу к партизанам.
Анна Воронович, внучка Марии Бобровской, Праведницы народов мира
Они могли и накормить. Они держали связь, через них могла связь держаться с партизанами, с евреями – какие-то здесь были, какие-то были в лесу. То есть через них много, наверное, что проходило. На них можно было положиться и доверять им. Люди знали, что это надежно, что никто тебя не предаст.
Расстрел или гетто? «Зрительный контакт с немецким офицером. И взмахом руки определялась судьба». События 1941 года в Новогрудке
Кара не заставила себя ждать. В августе 1942 года к Бобровским нагрянули немцы. В подвале дома нашли еврейку с ребенком. Их расстреляли на месте. После – главу семьи вместе с супругой. А шестерых детей отправили в концлагерь. Вернулись оттуда не все.
Тамара Вершицкая:
Во всей это истории есть еще для меня очень важный момент: я представляю себе, что происходило тогда, когда забирали родителей, когда их привязали к хвостам лошадей и когда их потащили в тюрьму, и они погибли. Я представляю детей Бобровских, которые все это видели и которые не сказали, что вот эта 2-летняя девочка – еврейка: «Убейте ее!» Дети спасли еще вот эту еврейскую девочку.
Семья Бобровских получила звание Праведников народов мира.