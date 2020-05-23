Он умирал в гетто с ампутированными пальцами, а потом сбежал и стал миллиардером. История Джека Кагана из Новогрудка

Об истории Новогрудского гетто и партизанского отряда Бельских рассказали в серии документального цикла «Тайны Беларуси». Британский миллионер Джек Каган, благодаря которому мир узнал историю невероятного побега из Новогрудского гетто, был родом из Новогрудка.

Джек, которого в то время звали Иделем, вспоминает, что отношения с соседями в Новогрудке были удивительно тёплыми. Город жил, словно одна большая семья.

Кузьма Козак, доцент исторического факультета БГУ, референт исторической мастерской им. Л. Левина:

Я бы заметил, что как раз соседство белорусов и евреев было самым идеальным. Ни в Западной Беларуси, ни в Восточной не было антагонизма между этими двумя народами. Они как по соседству жили, так и продолжали жить.

Нина Козловская, племянница Константина Козловского, Праведника народов мира:

Наша вся семья умела разговаривать. И тётка, и отец, и дядька – все по-еврейски говорили! Потому что здесь евреи жили, в саду. И наша хата в саду стояла. Жили хорошо и дружили со всеми. Гармония в отношениях между евреями и поляками определила очень многое – как в развитии города до войны, так и в том, что случилось после. Именно благодаря этой дружбе удалось выжить сотням, а весь мир до сих пор называет побег из Новогрудского гетто самым крупным и успешным в воюющей Европе! Семья Каганов оказалось в гетто на Пересеке в декабре 1941 года.

Анна Турович, директор УК «Новогрудский историко-краеведческий музей»:

По воспоминаниям узников, конечно, условия были нечеловеческие. Жить в таких условиях было практически невозможно. В гетто не было ни воды, в гетто не было ни еды. Как вспоминал Джек Каган, вообще, на территории гетто не было ни одной кошки, ни одной собаки, ни одной птицы. Потому что, если бы они появились, естественно, узники бы их съели. Узники задумались о побеге и решили для этого выкопать тоннель. Его делали 4 месяца. Ложками и гвоздями прорыть 250-метровый тоннель. Ещё и свет туда провести. Невероятная история побега из Новогрудского гетто Но бежать хотели не все. А некоторые не могли. Убить больного отца и закопать предателя-еврея в подвале. На что шли узники Новогрудского гетто, чтобы скрыть план побега Джек Каган оказался на грани жизни и смерти. Из-за ампутированных пальцев он не мог встать с нар. Но сама мысль, что если он не научится ходить – погибнет – подстёгивала его. Анна Турович:

Как вспоминает Джек Каган, у которого была первая неудачная попытка побега, когда ему здесь ампутировали пальцы на ногах и ему пришлось практически 6 месяцев лежать на нарах, он вспоминал о том, что еды практически не было. Потому что человек, который не может работать, немцы считали, что он жить не должен. Поэтому Джеку, вообще, никакого пайка не доставалось. И вот этот скудный, несчастный паёк, эти 125 граммов хлеба и миску баланды родители должны были делить ещё и на своего сына.

Джек, всё-таки, смог бежать со всеми. «Самый успешный побег произошел под дулами пистолетов». Узники Новогрудского гетто 4 месяца копали тоннель, а в итоге половина струсила Отлежавшись три дня в борозде, Джек Каган с приятелем добираются до хутора, где местные указывают им дорогу к партизанам. От Новогрудка до лагеря около 80 километров. Так бывшие узники попадают в отряд Бельских. Спустя десятилетия историю этого знаменитого отряда экранизируют в Голливуде.

После войны Джек Каган уехал за границу. В Лондоне он открыл своё дело по производству канцелярских товаров и заработал на этом миллиарды!

Несмотря на все ужасы войны, Джек сохранил любовь к родному городу. Он вернулся в Новогрудок спустя 45 лет эмиграции, помог открыть Музей еврейского сопротивления, чтобы увековечить память погибших.