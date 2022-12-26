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1 января в Беларуси ожидается до +10°С

26 декабря 2022 13:01
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Новости Беларуси. В первый день 2023 года будет совсем не зимняя погода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Синоптики дают такой прогноз: 1 января по Беларуси от 3 до 10 градусов тепла, снег с дождем, гололедица.

1 января в Беларуси ожидается до +10°С-1

Атмосферные фронты с Западной Европы уже несут к нам теплый атлантический воздух. Температура воздуха в течение этой недели будет от -4 до +3 в ночные часы и от 0 до +10 градусов днем.

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# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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