ПВО РФ сбила 33 украинских беспилотника за ночь

Дежурные средства ПВО РФ в течение ночи нейтрализовали 33 БПЛА ВС Украины в районе шести российских регионов, пишет РИА Новости.

Министерство обороны РФ информирует, ночью с 11 на 12 июля осуществлено уничтожение и перехват 33 беспилотников самолетного типа на российскими регионами. В районе территории Брянской области нейтрализованы 16 дронов, над акваторией Черного моря – 5, в районе Республики Крым – 4, над Ростовской областью – 3, над Курской областью – 2, в районе Воронежской области, Краснодарского края и акватории Азовского моря – по 1 БЛА.

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