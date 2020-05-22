Имели свой каменный дом и магазин. Чем занимались предки зятя Трампа в Новогрудке

Черта оседлости, которую ввела Екатерина II, накладывала табу на прописку евреев в больших городах империи. Потому именно в белорусских местечках эти людей находили пристанище. Новогрудок не стал исключением.

Тамара Вершицкая, создатель и куратор Музея еврейского сопротивления в Новогрудке: Поскольку евреев было больше половины – они, естественно, определяли лицо города. В том смысле, что весь центр заселяли евреи. Здесь были торговые ряды в центре, здесь в каждом еврейском доме была жизнь на разных уровнях – часть дома, где жила семья, и бизнес, которым занималась эта семья. Это были либо мастерские, либо аптеки, либо кондитерские, рестораны.

Среди тех, кто стоял у руля города, были и знаменитые на всю округу Кушнеры. Глава семейства – Зейдель – занимался производством меховых изделий. За это его прозвали Шляпником.

Кушнеры считались довольно состоятельными людьми, жили в самом центре Новогрудка – на Рыночной площади. Имели свой каменный дом и отдельно – магазин в «Пассаже» напротив.

Тамара Вершицкая:

Когда мы говорим о еврейской общине довоенной – это совсем другие люди. Это люди, которые были настроены на выживание практически в чужой среде, но которые уже к середине ХХ века достигли такого положения в обществе, когда они были практически равные с верхушкой. Здесь, в городе, естественно – польская администрация. Но вот заместителем воеводы был еврей.