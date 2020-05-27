«Ложились на землю, слышали, когда едут мотоциклы. Прятали их то под печь, то на чердак». Как семья Лавских спасла еврейских девочек во время ВОВ

Об истории Новогрудского гетто и партизанского отряда Бельских рассказали в серии документального цикла «Тайны Беларуси». «Ели мы, в основном, суп. По-моему, сечка, несолёный». Что вспоминает о жизни в партизанском отряде Бельских его участник После расстрела у деревни Литовка выжили три еврейские девочки. До смерти напуганные, мокрые, грязные, они стучали во все двери. Под страхом смерти многие сельчане побоялись дать кров еврейским сиротам. И лишь семья Лавских пожалела несчастных.

Елена Жукова, внучка Елены Лавской, Праведницы народов мира:

Папа говорил, что они ко многим стучались. И бабушка их пустила. Засадила на печь. Мы выбегали на улицу, ложились на землю, слышали, когда едут мотоциклы. Если знали, что немцы едут, то прятали, говорит, их то под печь, то на чердак. Однажды кто-то всё же донёс немцам: Лавские прячут евреев. Главу семейства Александра, его жену и трёх сыновей поставили к стенке и приказали выдать евреев. Никто не проронил ни слова.

Елена Жукова:

Когда они пришли, они сразу спросили, есть ли дети еврейские. Но они сказали, что нет никого. Один немец поднялся по лестнице, а детки были на чердаке. И, говорит, когда пустил автоматную очередь, то, говорит, меня трясло, и всех, наверное, говорит, думал, что уже всё. Только бы никто не пискнул, никто не ойкнул, чтоб не ранили, потому что там были девочки.