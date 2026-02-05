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Новости по тегу #Григорий Абрамович

Выставку «Человечность как выбор» представили в Национальной библиотеке Беларуси
05 февраля 2026 07:17

Выставку «Человечность как выбор» представили в Национальной библиотеке Беларуси

Молодёжь и представители религиозных конфессий обсудили роль религии в годы ВОВ
25 февраля 2025 13:48

Молодёжь и представители религиозных конфессий обсудили роль религии в годы ВОВ

Межконфессиональный мир – как разные культуры уживаются в Беларуси? Рассказали эксперты
23 декабря 2024 18:53

Межконфессиональный мир – как разные культуры уживаются в Беларуси? Рассказали эксперты

Раввин Григорий Абрамович: вспышки в истории не повлияли на 6-вековую межконфессиональную дружбу – это тренд Беларуси
23 декабря 2024 16:41

Раввин Григорий Абрамович: вспышки в истории не повлияли на 6-вековую межконфессиональную дружбу – это тренд Беларуси

Митинг-реквием к Международному дню памяти жертв Холокоста провели в Крупках
26 января 2024 11:02

Митинг-реквием к Международному дню памяти жертв Холокоста провели в Крупках

«Кто мудр, тот учится у каждого». Как защитить религиозные традиции в Беларуси?
08 января 2024 19:03

«Кто мудр, тот учится у каждого». Как защитить религиозные традиции в Беларуси?

Как детям рассказывают о трагедии холокоста? Раввин о современных учебниках для школьников
08 января 2024 17:31

Как детям рассказывают о трагедии холокоста? Раввин о современных учебниках для школьников

«Он был дипломатом от бога». Как Беларусь прощалась с Владимиром Макеем?
29 ноября 2022 18:01

«Он был дипломатом от бога». Как Беларусь прощалась с Владимиром Макеем?

«Чтобы это никогда не повторилось». В «Яме» почтили память погибших узников Минского гетто
23 октября 2022 13:38

«Чтобы это никогда не повторилось». В «Яме» почтили память погибших узников Минского гетто

Велопробег и межконфессиональная молитва. Жертв лагеря смерти «Тростенец» вспоминали в Беларуси
03 сентября 2022 17:23

Велопробег и межконфессиональная молитва. Жертв лагеря смерти «Тростенец» вспоминали в Беларуси

«В этом едины религиозные конфессии». Священнослужители поделились мнениями о проекте обновлённой Конституции
18 января 2022 17:46

«В этом едины религиозные конфессии». Священнослужители поделились мнениями о проекте обновлённой Конституции

«Это беда не только кого-то там». Главный раввин прокомментировал ситуацию с беженцами
12 ноября 2021 15:49

«Это беда не только кого-то там». Главный раввин прокомментировал ситуацию с беженцами