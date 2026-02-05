Новости по тегу #Григорий Абрамович

Экспозиция чествует тех, кто, рискуя жизнью, протягивал руку помощи ближним. Участники вместе вспомнили подвиг простых белорусов, которые укрывали евреев от преследований нацистских захватчиков.
Участники дискуссии также посетили крипту мемориального комплекса. В память о подвиге наших предков студенты, преподаватели и почетные гости совершили молитву перед саркофагом с останками жертв концлагеря «Тростенец».
Чем заменить слово «толерантность»? От чего нужно защищать наши ценности? И как все конфессии и народы живут в мире в Беларуси? Ответы на эти вопросы искали спикеры ток-шоу «По существу».
Мы сложили определенную формулу. Я сомневаюсь, что будет точная формула, по которой мы технически скажем: наша стабильность – следующий ингредиент.
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