Бейонсе стала самой высокооплачиваемой певицей года по версии журнала Forbes

Новости мира. Журнал Forbes опубликовал список самых высокоплачиваемых певиц года. Доход исполнительниц учитывался за период с 1 июня 2016 года по 1 июня 2017 года. Возглавила топ певица Бейонсе. 36-летняя вокалистка заработала 105 миллионов долларов. В сумму включены доходы от концертов, продажи нового альбома и коллекции одежды Бейонсе. Летом 2017 года певица родила двойняшек. Многодетная мама: фотоистория Бейонсе в социальных сетях

Фото: instagram.com/beyonce

Вторую строчку в рейтинге заняла британка Адель. 29-летняя певица за год заработала 69 миллионов. Это позволило исполнительнице также занять третье место в топе знаменитостей до 30 лет с наибольшим доходом. The Weeknd стал самой богатой знаменитостью до 30 лет

Фото: Getty Images

27-летняя певица Тейлор Свифт заняла в топе третье место. Певица была лидером прошлого года в данной категории. Американка заработала 44 миллиона долларов. Однако в ноябре нынешнего года Свифт выпустила новый альбом. Тейлор Свифт установила новый рекорд YouTube: ее клип набрал 28 миллионов просмотров за сутки