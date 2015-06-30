Более 2,6 млн лайков, более 110 тысяч комментариев: названа самая популярная фотография в Instagram

Новости США. Самым популярным снимком за всю историю существования Instagram стала фотография 19-летней американской модели Кендалл Дженнер, сводной сестры телезвезды Ким Кардашьян.

Опубликованный в мае этого года кадр собрал 2,6 миллиона лайков. Пользователи приложения оставили к фото более 110 тысяч комментариев.

Этот снимок стал самым популярным за всю историю Instagram

Парадоксально, но предыдущий рекорд популярности в Instagram принадлежал сестре 19-летней модели Ким Кардашьян. Снимок, сделанный во время церемонии бракосочетания телезвезды с рэпером Канье Уэстом,

набрал 2,4 миллиона лайков. Увидеть фото и узнать о других рекордах Instagram можно здесь.

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