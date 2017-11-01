Музыкальный журнал назвал певицу Селену Гомес «Женщиной года»
Новости США. Певица Селена Гомес стала лауреатом премии «Женщина года», которую журнал Billboard вручает ежегодно.
В нынешнем году торжественная церемония награждения пройдет 30 ноября в Лос-Анджелесе. Предыдущим лауреатом в данной категории стала Мадонна, которая произнесла со сцены речь, затрагивающую темы феминизма и сексизма.
Селена Гомес присоединится к списку исполнительниц, которые получали премию в разные годы. Среди победительниц были Леди Гага, Бейонсе, Тейлор Свифт, Пинк.
Фото: instagram.com/selenagomez
Джон Амато, президент The Hollywood Reporter-Billboard Media Group:
Селена не только возглавляет чарты, но и постоянно вдохновляет молодых женщин быть настоящими и не бояться использовать свой голос. Она никогда не боится говорить о том, что думает, и использует свои возможности для защиты других людей. Мы очень рады, что можем наградить ее как нашу «Женщину года».
Фото: instagram.com/selenagomez
Селене Гомес – 25 лет. Она не только активно занимается музыкой и ее песни попадают в хит-парады, но поддерживает благотворительные проекты и является послом ЮНИСЕФ. За обновлениями певицы в Instagram следят 128 миллионов человек – это практически рекордное число среди знаменитостей.
Фото: instagram.com/selenagomez
Некоторое время у Селены Гомес были осложнения из-за болезни – волчанки. Девушке даже пришлось прервать гастрольный тур.
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