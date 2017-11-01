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Музыкальный журнал назвал певицу Селену Гомес «Женщиной года»

01 ноября 2017 09:43
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Новости США. Певица Селена Гомес стала лауреатом премии «Женщина года», которую журнал Billboard вручает ежегодно.

В нынешнем году торжественная церемония награждения пройдет 30 ноября в Лос-Анджелесе. Предыдущим лауреатом в данной категории стала Мадонна, которая произнесла со сцены речь, затрагивающую темы феминизма и сексизма.

Селена Гомес присоединится к списку исполнительниц, которые получали премию в разные годы. Среди победительниц были Леди Гага, Бейонсе, Тейлор Свифт, Пинк.

Музыкальный журнал назвал певицу Селену Гомес «Женщиной года»-1

Фото: instagram.com/selenagomez

Джон Амато, президент The Hollywood Reporter-Billboard Media Group:
Селена не только возглавляет чарты, но и постоянно вдохновляет молодых женщин быть настоящими и не бояться использовать свой голос. Она никогда не боится говорить о том, что думает, и использует свои возможности для защиты других людей. Мы очень рады, что можем наградить ее как нашу «Женщину года».

Музыкальный журнал назвал певицу Селену Гомес «Женщиной года»-4

Фото: instagram.com/selenagomez

Селене Гомес – 25 лет. Она не только активно занимается музыкой и ее песни попадают в хит-парады, но поддерживает благотворительные проекты и является послом ЮНИСЕФ. За обновлениями певицы в Instagram следят 128 миллионов человек – это практически рекордное число среди знаменитостей.

Музыкальный журнал назвал певицу Селену Гомес «Женщиной года»-7

Фото: instagram.com/selenagomez

Некоторое время у Селены Гомес были осложнения из-за болезни – волчанки. Девушке даже пришлось прервать гастрольный тур.

Болезни звезд, о которых вы не предполагали

# Музыка # Фотофакт # калейдоскоп # Селена Гомес

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