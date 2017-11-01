Музыкальный журнал назвал певицу Селену Гомес «Женщиной года»

Новости США. Певица Селена Гомес стала лауреатом премии «Женщина года», которую журнал Billboard вручает ежегодно.

В нынешнем году торжественная церемония награждения пройдет 30 ноября в Лос-Анджелесе. Предыдущим лауреатом в данной категории стала Мадонна, которая произнесла со сцены речь, затрагивающую темы феминизма и сексизма.

Селена Гомес присоединится к списку исполнительниц, которые получали премию в разные годы. Среди победительниц были Леди Гага, Бейонсе, Тейлор Свифт, Пинк.