Forbes назвал самых кассовых актеров 2017 года

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых кассовых актеров года, чьи фильма принесли высокие доходы. На первом месте оказался звезда «Форсажей» Вин Дизель, фильмы которого заработали $1,6 млрд.
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых кассовых актеров года, чьи фильма принесли высокие доходы. На первом месте оказался звезда «Форсажей» Вин Дизель, фильмы которого заработали $1,6 млрд.
Фото: Now
Немного отстает от Дизеля его коллега по «Форсажу» Дуэйн «Скала» Джонсон с $1,5 млрд, а замыкает тройку Чудо-женщина Галь Гадот, участие в блокбастерах DC которой принесло $1,4 млрд.
Фото: THR
На четвертом месте – звезда «Красавицы и чудовища» Эмма Уотсон ($1,3 млрд), несменный Джонни Депп, все еще приносящий доход ролью Джека Воробья, расположился на пятом месте с $1,1 млрд.
На шестом месте – главная героиня новой трилогии «Звездные войны» Дэйзи Ридли ($1,08 млрд), на седьмом – самый новый Человек-паук Том Холланд ($888 млн), на восьмом – звезда «Стражей Галактики» Крис Пратт ($864 млн).
Дэйзи Ридли и Джон Бойенга. Фото: imdb.com
Девятое место у Криса Хемсворта, чей третий фильм о Торе принес $845 млн, а замыкает десятку еще один молодой актер из «Звездных войн» Джон Бойенга ($815 млн).
Том Холланд и Крис Хемсворт. Фото: DayShow
Напомним, что самым прибыльным актером 2017 года стал Джереми Реннер – на каждый вложенный в него доллар он приносит студиям $93,8. Самым же переоцененным признали Марка Уолберга, приносящего всего $4,4 на каждый потраченный на него доллар.