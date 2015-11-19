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Сестер Кардашьян забросали куриными яйцами в торговом центре

19 ноября 2015 12:54
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Новости Австралии. Неприятный инцидент произошел в одном из бутиков в австралийском городе Парраматта.

Сводные сестры Ким Кардашьян Кендалл и Кайли Дженнер как раз беседовали с журналистами, когда в них полетели куриные яйца с этажа, расположенного выше.

Стражи порядка «снайпера» задержали.

Им оказалась 25-летняя австралийка, ее имя не называется. Чем сестры Кардашьян разгневали девушку, предстоит выяснить.

Кендалл и Кайли Дженнер являются участницами популярного реалити-шоу «Семейство Кардашьян», которое с 2007 года считается одним из самых рейтинговых телешоу в США. 

Сестер Кардашьян забросали куриными яйцами в торговом центре-1


Ким Кардашьян 

Читайте также: Ким Кардашьян – самая высокооплачиваемая звезда реалити-шоу в мире. Она весьма откровенно и прямо ведет себя на съемках реалити-шоу «Семейство Кардашьян», не стесняется рассказывать о подробностях своей личной жизни в интервью и очень любит делать провокационные фото: с таким набором и воображению разгуляться негде!

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# происшествия # Фотофакт # Звезды # Ким Кардашьян

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