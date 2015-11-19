Сестер Кардашьян забросали куриными яйцами в торговом центре

Новости Австралии. Неприятный инцидент произошел в одном из бутиков в австралийском городе Парраматта.
Сводные сестры Ким Кардашьян Кендалл и Кайли Дженнер как раз беседовали с журналистами, когда в них полетели куриные яйца с этажа, расположенного выше.
Стражи порядка «снайпера» задержали.
Им оказалась 25-летняя австралийка, ее имя не называется. Чем сестры Кардашьян разгневали девушку, предстоит выяснить.
Кендалл и Кайли Дженнер являются участницами популярного реалити-шоу «Семейство Кардашьян», которое с 2007 года считается одним из самых рейтинговых телешоу в США.