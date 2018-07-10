«Хочу провести свою жизнь, узнавая тебя». Джастин Бибер женится: что известно об избраннице

Джастин Бибер сделал предложение популярной американской модели и телеведущей Хейли Болдуин. Молодой человек заявил, что нашел вторую половину и намерен провести с ней свою жизнь. Джастин Бибер расстался с Селеной Гомес? История любви этой пары началась еще в 2011 году, отношения длились примерно три года. За это время молодые люди расходились и сходились несколько раз. В период расставания Джастин встречался Барбарой Палвин, Софией Риччи, Хейли Болдуин и другими моделями. Селена тоже не скучала и встречалась со знаменитостями. Зимой пара снова путешествовала вместе, а в марте они опять расстались. Известно, что Селена ревновала бойфренда к Хейли.



Источник фото: instagram.com/justinbieber/

Бибер женится на Хейли Болдуин? Джастин и Хейли долгое время были друзьями. Четыре года назад впервые появились слухи об их романе. Через какое-то время стало известно, что они действительно пара. Но как и с Селеной, Джастин и Хайли расставались, чтобы подумать. 7 июля стало известно, что Бибер сделал предложение возлюбленной, и та ответила согласием. Вот что написал об этом певец в своем Instagram: «Хотел чуть-чуть подождать, прежде чем расскажу о таком важном событии в моей жизни, но слухи распространяются быстро. Хейли, я люблю все, что связано с тобой. Хочу провести свою жизнь, узнавая тебя».



Источник фото: instagram.com/haileybaldwin/