«Хочу провести свою жизнь, узнавая тебя». Джастин Бибер женится: что известно об избраннице
Джастин Бибер сделал предложение популярной американской модели и телеведущей Хейли Болдуин. Молодой человек заявил, что нашел вторую половину и намерен провести с ней свою жизнь.
Джастин Бибер расстался с Селеной Гомес?
История любви этой пары началась еще в 2011 году, отношения длились примерно три года. За это время молодые люди расходились и сходились несколько раз. В период расставания Джастин встречался Барбарой Палвин, Софией Риччи, Хейли Болдуин и другими моделями. Селена тоже не скучала и встречалась со знаменитостями. Зимой пара снова путешествовала вместе, а в марте они опять расстались. Известно, что Селена ревновала бойфренда к Хейли.
Источник фото: instagram.com/justinbieber/
Бибер женится на Хейли Болдуин?
Джастин и Хейли долгое время были друзьями. Четыре года назад впервые появились слухи об их романе. Через какое-то время стало известно, что они действительно пара. Но как и с Селеной, Джастин и Хайли расставались, чтобы подумать. 7 июля стало известно, что Бибер сделал предложение возлюбленной, и та ответила согласием. Вот что написал об этом певец в своем Instagram: «Хотел чуть-чуть подождать, прежде чем расскажу о таком важном событии в моей жизни, но слухи распространяются быстро. Хейли, я люблю все, что связано с тобой. Хочу провести свою жизнь, узнавая тебя».
Источник фото: instagram.com/haileybaldwin/
Что известно о Хейли Болдуин?
Хейли – дочь знаменитого актера Стивена Болдуина. В 2017 году она заняла первое место в списке самых красивых женщин в мире, по версии журнала Maxim. В модельном бизнесе девушка с 2014 года, снималась для журнала Vogue и других известных изданий. За жизнью Хэйли в Instagram следят 13,3 млн подписчиков. В своем аккаунте девушка публикует фотографии с фотосессий и фото с друзьями. Сама же она еще никак не прокомментировала помолвку.
Как отреагировала Селена Гомес?
Селена никак не прокомментировала данное событие. Однако по фотографиям в Instagram девушка находится в прекрасном настроении и отдыхает с друзьями.