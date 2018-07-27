Самая красивая девочка в мире живет в Нигерии. И ей всего 5 лет

Новости мира. Самой красивой девочкой в мире стала пятилетняя Джейр из Нигерии, сообщает The Mirror . Фотограф Мофе Бамаива опубликовала фото девочки на своей странице в Instagram. Подписчики выражают восторг, а мировые СМИ уже успели назвать малышку «настоящим ангелом».

«Да, она человек! Но она еще и ангел!»

«Дети – это подарок из рая».

Фотограф отметил, что Джейр – не модель, но девочка очень уверенно держится перед камерой. У малышки есть две сестры, они ведут общую страницу в социальных сетях.