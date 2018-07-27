Самая красивая девочка в мире живет в Нигерии. И ей всего 5 лет
Новости мира. Самой красивой девочкой в мире стала пятилетняя Джейр из Нигерии, сообщает The Mirror. Фотограф Мофе Бамаива опубликовала фото девочки на своей странице в Instagram. Подписчики выражают восторг, а мировые СМИ уже успели назвать малышку «настоящим ангелом».
Источник фото: instagram.com/mofebamuyiwa/
«Да, она человек! Но она еще и ангел!»
«Дети – это подарок из рая».
Фотограф отметил, что Джейр – не модель, но девочка очень уверенно держится перед камерой. У малышки есть две сестры, они ведут общую страницу в социальных сетях.
Источник фото: instagram.com/the_j3_sisters/
Подписчики Мофе Бамаивы восхищаются красотой девочки. Правда, некоторые обвинили фотографа в использовании фотошопа.
Источник фото: instagram.com/mofebamuyiwa/
«Да, она действительно ангел!»
«Просто потрясающе!»
«Очень красивая девочка! Ее глаза, губы, волосы, – все идеально. А цвет кожи просто невероятный!»
«Они отфотошопили и накрасили девочку. Она, конечно, очень красивая, но нас вводят в заблуждение».
Мофе опровергла этот факт.
Напомним, в 2017 году британская пресса назвала самой красивой девочкой россиянку Анастасию Князеву. Девочка уже начала работать моделью. Мама девочки ведет страницу в Instagram, где размещает снимки с фотосессий (здесь подробнее).
Источник фото: instagram.com/anna_knyazeva_official/