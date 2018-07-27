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Самая красивая девочка в мире живет в Нигерии. И ей всего 5 лет

27 июля 2018 08:14
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Новости мира. Самой красивой девочкой в мире стала пятилетняя Джейр из Нигерии, сообщает The Mirror. Фотограф Мофе Бамаива опубликовала фото девочки на своей странице в Instagram. Подписчики выражают восторг, а мировые СМИ уже успели назвать малышку «настоящим ангелом».   

Самая красивая девочка в мире живет в Нигерии. И ей всего 5 лет-1


Источник фото: instagram.com/mofebamuyiwa/

«Да, она человек! Но она еще и ангел!»

«Дети – это подарок из рая».

Фотограф отметил, что Джейр – не модель, но девочка очень уверенно держится перед камерой. У малышки есть две сестры, они ведут общую страницу в социальных сетях.

Самая красивая девочка в мире живет в Нигерии. И ей всего 5 лет-4

Источник фото: instagram.com/the_j3_sisters/

Подписчики Мофе Бамаивы восхищаются красотой девочки. Правда, некоторые обвинили фотографа в использовании фотошопа. 

Самая красивая девочка в мире живет в Нигерии. И ей всего 5 лет-7

Источник фото: instagram.com/mofebamuyiwa/

«Да, она действительно ангел!»

«Просто потрясающе!»

«Очень красивая девочка! Ее глаза, губы, волосы, – все идеально. А цвет кожи просто невероятный!»

«Они отфотошопили и накрасили девочку. Она, конечно, очень красивая, но нас вводят в заблуждение».

Мофе опровергла этот факт.

Напомним, в 2017 году британская пресса назвала самой красивой девочкой россиянку Анастасию Князеву. Девочка уже начала работать моделью. Мама девочки ведет страницу в Instagram, где размещает снимки с фотосессий (здесь подробнее). 

Самая красивая девочка в мире живет в Нигерии. И ей всего 5 лет-10


Источник фото:  instagram.com/anna_knyazeva_official/

# Красота # калейдоскоп # Мофе Бамаива # Фотофакт

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