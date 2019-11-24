Беларусь на детском «Евровидении». Вспоминаем результаты и смотрим, как изменились участники песенного форума

Беларусь 16 раз принимала участие в конкурсе детское «Евровидение». Впервые выступление исполнителя от Беларуси состоялось в 2003 году. Пять раз наши юные певцы входили в тройку сильнейших. В 2005 и 2007 белорусские участники занимали первое место.

Мы собрали мнения всех представителей детского «Евровидения» от Беларуси о том, насколько полезно участие в подобных соревнованиях. Ещё мы посмотрели, как сейчас выглядят исполнители.

«Она сейчас в Праге, закончила институт». Светлана Стаценко рассказала о своей дочери, Ксении Ситник

2018 год (Беларусь)

Кто: Даниэль Ястремский

Результат: 11 место