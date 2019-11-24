Беларусь на детском «Евровидении». Вспоминаем результаты и смотрим, как изменились участники песенного форума
Беларусь 16 раз принимала участие в конкурсе детское «Евровидение». Впервые выступление исполнителя от Беларуси состоялось в 2003 году. Пять раз наши юные певцы входили в тройку сильнейших. В 2005 и 2007 белорусские участники занимали первое место.
Мы собрали мнения всех представителей детского «Евровидения» от Беларуси о том, насколько полезно участие в подобных соревнованиях. Ещё мы посмотрели, как сейчас выглядят исполнители.
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2018 год (Беларусь)
Кто: Даниэль Ястремский
Результат: 11 место
Фото: instagram.com/danielyastremski
Фото: instagram.com/xelena_meraai
Фото: instagram.com/sasha_minyonok
Фото: instagram.com/ruslan___aslanov
Фото: vk.com/zheshko.egor
Фото: instagram.com/lzablotskaya
Фото: instagram.com/yurka_demidovich
«Слава мне некстати, не очень это нужно».
2008 год (Кипр)
Кто: Дарья Надина, Алина Молош, Карина Жукович
Результат: 6 место
Алина Молош. Фото: instagram.com/alinamolosh
«На два года все прекратилось, потому нужно было учиться».
2007 год (Нидерланды)
Кто: Алексей Жигалкович
Результат: 1 место
Фото: vk.com/alzhygalkovichfilm
Фото: vk.com/andrewkunets
Фото: instagram.com/kseniya_sitnik
«Я очень люблю объективную критику».
2004 год (Норвегия)
Кто: Егор Волчек
Результат: 14 место
Фото: instagram.com/yegor_volchek
Фото: instagram.com/olga_satsiuk