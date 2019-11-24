Прямой эфир

Беларусь на детском «Евровидении». Вспоминаем результаты и смотрим, как изменились участники песенного форума

24 ноября 2019 11:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь 16 раз принимала участие в конкурсе детское «Евровидение». Впервые выступление исполнителя от Беларуси состоялось в 2003 году. Пять раз наши юные певцы входили в тройку сильнейших. В 2005 и 2007 белорусские участники занимали первое место.

Мы собрали мнения всех представителей детского «Евровидения» от Беларуси о том, насколько полезно участие в подобных соревнованиях. Ещё мы посмотрели, как сейчас выглядят исполнители.

«Она сейчас в Праге, закончила институт». Светлана Стаценко рассказала о своей дочери, Ксении Ситник 

2018 год (Беларусь)
Кто: Даниэль Ястремский
Результат: 11 место

Беларусь на детском «Евровидении». Вспоминаем результаты и смотрим, как изменились участники песенного форума-1

Фото: instagram.com/danielyastremski

Говорят, что мы похожи с Ксенией Ситник. Instagram-обзор участника детского «Евровидения» от Беларуси – Даниэля Ястремского 

2017 год (Грузия)
Кто: Хелена Мерааи
Результат: 5 место

Беларусь на детском «Евровидении». Вспоминаем результаты и смотрим, как изменились участники песенного форума-4

Фото: instagram.com/xelena_meraai

Как объяснить людям, что быть собой модно? Что постит в Instagram Хелена Мерааи 

2016 год (Мальта)
Кто: Александр Минёнок
Результат: 7 место

Фото: instagram.com/sasha_minyonok

«Мне без разницы, буду ли я петь. Это будет либо вокал, либо кино, либо я буду вести концерты».

2015 год (Болгария)
Кто: Руслан Асланов
Результат: 4 место

Фото: instagram.com/ruslan___aslanov

«Бабушка заметила и сказала: «Родители, куда вы смотрите? Куда? Ребенок ваш поет Лепса!»

2014 год (Мальта)
Кто: Надежда Мисякова
Результат: 7 место

Беларусь на детском «Евровидении». Вспоминаем результаты и смотрим, как изменились участники песенного форума-11

Фото: vk.com/id85809490

«Конкурсную песню написала в 12 лет по мотивам сказки «Перышко Финиста – Ясна сокола».

2013 год (Украина)
Кто: Илья Волков
Результат: 3 место

Беларусь на детском «Евровидении». Вспоминаем результаты и смотрим, как изменились участники песенного форума-14

Фото: vk.com/mjp98

«Я за первым местом ещё приеду! Чувствовал себя Димой Биланом».

2012 год (Нидерланды)
Кто: Егор Жешко
Результат: 9 место

Беларусь на детском «Евровидении». Вспоминаем результаты и смотрим, как изменились участники песенного форума-17

Фото: vk.com/zheshko.egor

«С учетом состояния здоровья и он, вся команда в целом сделали все, что могли – по максимуму».

2011 год (Армения)
Кто: Лидия Заблоцкая
Результат: 3 место

Фото: instagram.com/lzablotskaya

«Когда взяли на самом конкурсе третье место, то нам это показалось мистикой».

2010 год (Беларусь)
Кто: Даниил Козлов
Результат: 5 место

Беларусь на детском «Евровидении». Вспоминаем результаты и смотрим, как изменились участники песенного форума-22

Фото: vk.com/id24972875

«Детское Евровидение-2010 – это то, чем живет вся страна».

2009 год (Украина)
Кто: Юрий Демидович
Результат: 9 место

Фото: instagram.com/yurka_demidovich

«Слава мне некстати, не очень это нужно».

2008 год (Кипр)
Кто: Дарья Надина, Алина Молош, Карина Жукович
Результат: 6 место

Алина Молош. Фото: instagram.com/alinamolosh

«На два года все прекратилось, потому нужно было учиться». 

2007 год (Нидерланды)
Кто: Алексей Жигалкович
Результат: 1 место

Беларусь на детском «Евровидении». Вспоминаем результаты и смотрим, как изменились участники песенного форума-29

Фото: vk.com/alzhygalkovichfilm

«Прогнозы были не очень хорошие. Мне одно из последних мест давали».

2006 год (Румыния)
Кто: Андрей Кунец
Результат: 2 место

Беларусь на детском «Евровидении». Вспоминаем результаты и смотрим, как изменились участники песенного форума-32

Фото: vk.com/andrewkunets

«Я ехал и думал: «Вот я буду представлять целую страну, целую Беларусь».

2005 год (Бельгия)
Кто: Ксения Ситник
Результат: 1 место

Фото: instagram.com/kseniya_sitnik

«Я очень люблю объективную критику».

2004 год (Норвегия)
Кто: Егор Волчек
Результат: 14 место

Фото: instagram.com/yegor_volchek

«Не знаю, насколько после «Евровидения» я почувствовал славу, но во время было точно».

2003 год (Дания)
Кто: Ольга Сацюк
Результат: 4 место

Фото: instagram.com/olga_satsiuk

«Любая профессия требует жертв. Адекватных жертв».

# калейдоскоп # Ксения Ситник # Егор Волчёк # Ольга Сацюк # Юрий Демидович # Лидия Заблоцкая # Андрей Кунец # Алексей Жигалкович # Дарья Надина # Алина Молош # Карина Жукович # Даниил Козлов # Егор Жешко # Надежда Мисякова # Руслан Асланов # Александр Миненок # Хелена Мерааи # Даниэль Ястремский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Она оставила сцену более 15 лет назад и уехала с дочкой в Испанию. Показываем, как менялась Наталья Ветлицкая
24 ноября 2019 07:45

Она оставила сцену более 15 лет назад и уехала с дочкой в Испанию. Показываем, как менялась Наталья Ветлицкая

Готовимся к Новому году. Как весело провести праздник?
23 ноября 2019 13:58

Готовимся к Новому году. Как весело провести праздник?

Серьёзный Сэм, Мёртвый космос и Тёмные души. Пять компьютерных игр, которые помогут почувствовать вкус адреналина
23 ноября 2019 10:06

Серьёзный Сэм, Мёртвый космос и Тёмные души. Пять компьютерных игр, которые помогут почувствовать вкус адреналина