Мужчина выяснил, что 10 килограммов пончиков из супермаркета, купленных по акции, отапливают дом лучше, чем стандартные древесные брикеты. И стоят при этом в два раза дешевле топливных гранул. Загрузив в печку 133 пончика, Хоффманн согрел дом на пять часов.

Напряженная ситуация с топливом в Польше. Там на фоне аномальных морозов и остановки лесопилок цены на пеллеты взлетели до небес, местный блогер-миллионник Марек Хоффманн совершил истинное научное открытие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Печка практически полностью набита пончиками, и когда масло от них нагреется до температуры вспышки, оно должно самопроизвольно загореться. Конечно, я бы предпочел съесть эти пончики, но тогда откуда бы я узнал, что ими можно топить печь? Наука требует жертв.

Абсурд ситуации достиг апогея в праздник, когда католики объедаются сладким перед Великим постом. Километровые очереди выстроились за пончиками, которые для многих поляков стали не только праздничным лакомством, но и единственным доступным топливом.

В такой ситуации все средства хороши. Людям приходится изгаляться, когда власти не хотят слышать об их базовых нуждах. Видимо, мечты о статусе самой мощной армии заглушают голос разума. Власти же, похоже, настолько увлечены гонкой вооружений, что перестали замечать, как их граждане вынуждены сжигать в печах то, чем, по сути, должны питаться.