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«Она сейчас в Праге, закончила институт». Светлана Стаценко рассказала о своей дочери, Ксении Ситник

22 марта 2018 10:00
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – представитель Беларуси на Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск-2018» – Артем Скороль и заслуженный деятель культуры, педагог по вокалу, художественный руководитель Национального центра музыкального искусства им. Владимира Мулявина – Светлана Стаценко.

Как дела у вашей дочки? Когда мы её увидим?

Светлана Стаценко:
Она сейчас в Праге, закончила институт, международный журналист. Она не занимается серьёзно вокалом, но она попевает.

Что Артём Скороль исполнял на отборе? Что важно для выступления участников на конкурсе? Узнаете, посмотрев видеоматериал. 

Фотофакт: как изменились белорусские участники детского «Евровидения» прошлых лет 

# Культура # Музыка # Фотофакт # Светлана Стаценко # Ксения Ситник # Артем Скороль

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