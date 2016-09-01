Саша Минёнок, представитель Беларуси на детском «Евровидение-2016»: Я всё время что-то учу – в поезде, в машине!

Есть ли хоть часть твоих мыслей сейчас о школе?

Саша Минёнок, представитель Беларуси на Международном детском конкурсе песни «Евровидение-2016»:

Честно, я сейчас думаю только о Мальте. Потому что я уже хочу туда. Все мои мысли направлены сейчас только туда. Я уже полностью там!

Родные и близкие идут на уступки: у тебя сейчас такой период активный…

Саша Минёнок, представитель Беларуси на Международном детском конкурсе песни «Евровидение-2016»:

Конечно, требуют. Я всё время что-то учу: в поезде, в машине. Но они больше смягчают мне все учебные вопросы.

Татьяна Трухан, художественный руководитель заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь театра эстрадной песни «Сябрынка»:

Саша неплохо учится. И действительно занимается в поезде, читает. Я его тоже мотивирую: «Сашенька, артист должен быть всесторонне развит! Он должен хорошо говорить, много читать…» Здесь с учёбой всё в порядке!

До последнего не было понятно, кто победит, потому что было два претендента на победу: ты и Оля Коновалова. Ты сильно волновался в этот момент?

Родные и близкие идут на уступки: у тебя сейчас такой период активный… Саша Минёнок, представитель Беларуси на Международном детском конкурсе песни «Евровидение-2016»:

Мне было страшно, я думал, что проиграю, хотя, безусловно, хотелось всем поехать. И каждый был достоин победить. Если честно, поначалу, мне было как-то плохо. Но я всё равно знал, что в последний момент всё может поменяться.

После объявления результатов, я подошёл к Оле и сказал: «Не важно, как проголосовали за тебя жюри, важно, то, как за тебя проголосовали зрители, и это уже считается победой!»

Как идёт подготовка к «Евровидению»?

Татьяна Трухан, художественный руководитель заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь театра эстрадной песни «Сябрынка»:

Сейчас у Саши очень плотный график. Сейчас у нас такой период, когда очень много интервью, очень много концертов. Саша интересен сейчас всем СМИ. И пока мы активно в этом во всем участвуем.

Что касается творческой карьеры, ты уже задумался, чтобы серьёзно заняться музыкой? Ты и сцена – как надолго вы связаны?

Саша Минёнок, представитель Беларуси на Международном детском конкурсе песни «Евровидение-2016»:

Мне без разницы, буду ли я петь. Это будет либо вокал, либо кино, либо я буду вести концерты… Главное, чтобы я это делал для зрителей. Но в вокале я буду всё равно развиваться.