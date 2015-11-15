Руслан Асланов. История взлета 13-летнего представителя Беларуси на «Евровидении»

На большой сцене этот юный исполнитель не новичок. 13-летний Руслан Асланов уже стал финалистом украинского теле-шоу «Голос» и завоевал третье место на детском конкурсе «Новая волна».

Талант Руслана первой разглядела его бабушка, которая буквально настояла на том, чтобы отдать мальчика в вокальную студию.

Руслан Асланов:

Она заметила и сказала: «Родители, куда вы смотрите? Куда? Ребенок ваш поет Лепса!» Это были у меня такие напевания, но уже все переросло в жизнь, в профессию. Это даже больше, чем профессия. Чтобы я ни делал и какая бы музыка ни играла, она во мне.

Со своим педагогом по вокалу певицей Ольгой Дроздовой Руслан работает уже три года. За это время Ольга стала настоящим другом и помощником для юного артиста.

Ольга Дроздова, педагог по вокалу:

Он очень музыкальный. Очень любит музыку, любит сложную музыку, постоянно слушает, что его развивает. Он очень талантливый, очень тембрально красивый. Он очень полетный, очень звонкий.

Помимо музыки у активного Руслана много других увлечений. Он занимается спортом, снимает летсплей и блоги для своего канала в Интернете. А в этом году парень стал обладателем гранд-премии специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.

Руслан Асланов:

Лично для себя я понял, что делаю это не зря, что даже страна поддерживает. Даже если говорить о премии, то это тоже очень хорошо, можно купить себе что-нибудь для совершенствования.

Впервые в отборе к детскому «Евровидению» Руслан участвовал в 2013 году, но смог попасть только в финальную десятку.

Анна Асланова:

Был период, наверное, после первого отбора на «Евровидение», получилась у нас неудача, мы на то время считали, что печаль. И сразу же после этого мы прошли на «Голос. Дети» в России. Тоже поехали с надеждой на то, что у нас там все получится. До нас не дошла очередь. Буквально три человека, и мы должны были выходить на слепое прослушивание. И тогда был действительно психологический стресс, срыв. Он не хотел идти в школу, боялся, что его не поймут друзья.

Вторая попытка оказалась победной. И в этом году мальчик представит Беларусь на детском «Евровидении» в Софии с песней «Волшебство», сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.