Хелена Мерааи представит Беларусь на детском «Евровидении-2017» с песней Риты Дакоты

На днях в Беларуси проходил отборочный тур на детское Евровидение. По результатам этого конкурса нашу страну представит Хелена Мерааи.

Необычное имя, необычная фамилия для нашей страны…

Хелена Мерааи, представитель Беларуси на детском «Евровидении»:

Меня зовут Хелена Мерааи. Мне 14 лет и я – белоруска. Папа – сириец, мама – белоруска. Родилась в Беларуси.

Какие самые значимые конкурсы для тебя?

Хелена Мерааи, представитель Беларуси на детском «Евровидении»:

Самые значимые, конечно же, – «Голос. Дети», «Маладыя таленты Беларусі» и детская «Новая Волна». Сейчас, понятно, детское «Евровидение» – самый крупный и масштабный конкурс.

«Голос. Дети». Твой наставник был Дима Билан. Что ты почерпнула из участия в этом конкурсе? Какие эмоции, что тебе запомнилось?

Хелена Мерааи, представитель Беларуси на детском «Евровидении»:

Запомнилось вот это… Не то, чтобы волнение, а какой-то адреналин, который ощущаешь со сцены. Получаешь космический заряд от наставника, который поддержит всегда, подскажет что-то. Это было очень волнительно.

Кто выступил автором, с кем делилась мыслями, для того, чтобы получился такой шедевр?

Хелена Мерааи, представитель Беларуси на детском «Евровидении»:

Автор этой песни – Рита Дакота. Очень талантливая девушка, белоруска, бывшая участница «Фабрики звёзд». И мне она сильно нравится как личность. Встретились на «Битве талантов» осенью 2016 года. Она была моим наставником и сложилась идея поработать вместе.

Ольга Дроздова, педагог по вокалу:

Кто бы из нашей страны не выиграл Национальный отбор, всегда будет половина людей, которая будет одобрять этот выбор, и меньшая половина, которая не очень.

Просто так собраться на «Евровидение» и представлять страну, – это невозможно. До этого нужно пройти (это моё мнение), какие-то серьёзные конкурсы, проекты, для того, чтобы был опыт собираться, не нервничать. Выигрывать. Проигрывать. Должны быть и «шишки набитые» где-то, чтобы их проанализировать. Просто так встать с кровати и сказать: «Я неплохо пою, я поеду!», на мой взгляд, это неправильно!

Полная версия интервью – в видеоматериале СТВ.