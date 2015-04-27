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Даниел Каймакоски – представитель Македонии на Евровидении-2015

27 апреля 2015 21:51
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Даниелю Каймакоски 31 год, родился в городе Струга на юге Македонии. Когда Даниелю было 7 лет, его семья перебралась жить в Вену (Австрия).

Даниел Каймакоски – представитель Македонии на Евровидении-2015-1

В юности Даниел вместе со своим отцом Павле выступал на свадьбах, крещениях и других церемониях. Позднее принимал участие во многих музыкальных шоу. На телеэкране дебютировал в возрасте 17 лет – принял участие в австрийском шоу талантов «Starmania» в 2003 году и вошел в число 12 финалистов проекта. 

В 2013 году Даниел решил попробовать силы в первом сезоне проекта «X-Factor Adria» и не прогадал: одержал победу.

Даниел Каймакоски – представитель Македонии на Евровидении-2015-4

На Евровидении Даниел исполнит песню "Autumn leaves" (Осенние листья) – его первый сингл из дебютного альбома. Композиция будет исполняться на английском языке, но есть планы записать ее на нескольких языках.

"Моя песня автобиографичная, и я рад, что люди чувствуют исходящие от нее эмоции. Ее текст очень ясно передает чувства, которые я испытываю, когда влюблен, и прекрасно метафорически сравнивает их с падающими осенними листьями. Я верю в то, что любовь является вечной."

Даниел Каймакоски – представитель Македонии на Евровидении-2015-7

Что вам следует знать об исполнителе:

Почему Евровидение важно для вас.
Евровидение пройдет всего в трехстах метрах от того места, где я вырос. Для меня это будет очень эмоциональным выступлением, но я полностью мотивирован и готов защищать цвета своей страны. По крайней мере, я сэкономлю на проживании (смеется). Я смогу провести немного времени со своей мамой, по которой я очень скучаю в Македонии.

Даниел Каймакоски – представитель Македонии на Евровидении-2015-10

Интересные факты:

1. Исполнителя назвали в честь Даниеля Поповича, который представлял Югославию на конкурсе "Евровидение 1983", как раз в год рождения Даниеля.

2. У Даниеля есть два брата, старший Далибор и младший Филип.

3. Любимая еда Даниеля – зеленый горошек. Любимый цвет – бирюзовый, а любимый фильм – "Аватар".

Исполнитель в Facebook, официальный сайт

# Музыка # Фотофакт # Евровидение 2015 # Даниел Каймакоски

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