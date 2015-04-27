Даниел Каймакоски – представитель Македонии на Евровидении-2015

Даниелю Каймакоски 31 год, родился в городе Струга на юге Македонии. Когда Даниелю было 7 лет, его семья перебралась жить в Вену (Австрия).

В юности Даниел вместе со своим отцом Павле выступал на свадьбах, крещениях и других церемониях. Позднее принимал участие во многих музыкальных шоу. На телеэкране дебютировал в возрасте 17 лет – принял участие в австрийском шоу талантов «Starmania» в 2003 году и вошел в число 12 финалистов проекта. В 2013 году Даниел решил попробовать силы в первом сезоне проекта «X-Factor Adria» и не прогадал: одержал победу.

На Евровидении Даниел исполнит песню "Autumn leaves" (Осенние листья) – его первый сингл из дебютного альбома. Композиция будет исполняться на английском языке, но есть планы записать ее на нескольких языках. "Моя песня автобиографичная, и я рад, что люди чувствуют исходящие от нее эмоции. Ее текст очень ясно передает чувства, которые я испытываю, когда влюблен, и прекрасно метафорически сравнивает их с падающими осенними листьями. Я верю в то, что любовь является вечной."

Что вам следует знать об исполнителе: Почему Евровидение важно для вас.

Евровидение пройдет всего в трехстах метрах от того места, где я вырос. Для меня это будет очень эмоциональным выступлением, но я полностью мотивирован и готов защищать цвета своей страны. По крайней мере, я сэкономлю на проживании (смеется). Я смогу провести немного времени со своей мамой, по которой я очень скучаю в Македонии.