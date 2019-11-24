Прямой эфир

Она оставила сцену более 15 лет назад и уехала с дочкой в Испанию. Показываем, как менялась Наталья Ветлицкая

24 ноября 2019 07:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Знаменитая певица Наталья Ветлицкая планирует вновь вернуться на сцену. Артистка рассказала об этом в большом интервью Андрею Малахову в одном из российских телешоу. 

Ветлицкая получила известность, находясь в группе «Мираж». Став популярной, она решила выйти из состава коллектива и начать сольную карьеру. Через два года после этого публика услышала композицию «Посмотри в глаза», которая была признана одной из лучших песен последних нескольких лет. Вскоре на неё вышел клип. 

Раньше их песни звучали повсюду. Как выглядят и чем занимаются участницы поп-групп 90-ых и 2000-ых? 

Исполнительница также знаменита песнями «Глаза цвета виски», «Но только не говори мне», «Изучай меня» и другими. В конце 1990-ых и начале 2000-ых снялась в нескольких фильмах, затем в 2004 году родила дочь и уехала жить в Испанию, пропав с телеэкранов. 

Сейчас Наталья вновь собирается вернуться на сцену и впервые за двадцать лет согласилась на длинное интервью. По словам артистки, ранее она предпочла прекратить активную творческую деятельность, потому что устала и чувствовала некую разочарованность. Даже рождение ребёнка не сделало исполнительницу счастливой. 

«Вроде, у тебя всё есть: и любовь, и отношения, и карьера, и как-то всё, а ты – несчастлив», – попыталась описать свои чувства Ветлицкая. 

В Испанию Наталья уехала, поскольку у её ребёнка были проблемы со здоровьем. В ином случае она предпочла бы остаться в России, поскольку ей приятнее жить в знакомом месте и в окружении людей, которые разговаривают на русском языке. 

Кто выглядит лучше? Сравниваем голливудских и российских актрис одного возраста 

Сейчас, говоря о своём предстоящем выступлении в России, Ветлицкая сказала, что на сцене всегда хватит места для всех, никто не занимает ничьё место. Также Наталья упомянула, что для неё важнее всего получить опыт жизни, а то, как меняется внешность, не имеет для артистки особого значения. Мы, напротив, заинтересовались и решили вспомнить, как менялась Ветлицкая. Кстати, последняя фотография взята из Instagram певицы. 

1985 год 

Она оставила сцену более 15 лет назад и уехала с дочкой в Испанию. Показываем, как менялась Наталья Ветлицкая-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале DerAndrej82 

1996 год 

Она оставила сцену более 15 лет назад и уехала с дочкой в Испанию. Показываем, как менялась Наталья Ветлицкая-4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «Ласковый Май» 

1998 год 

Она оставила сцену более 15 лет назад и уехала с дочкой в Испанию. Показываем, как менялась Наталья Ветлицкая-7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Qvall2 

2001 год 

Она оставила сцену более 15 лет назад и уехала с дочкой в Испанию. Показываем, как менялась Наталья Ветлицкая-10

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале TheDevilFeeL 

2004 год 

Она оставила сцену более 15 лет назад и уехала с дочкой в Испанию. Показываем, как менялась Наталья Ветлицкая-13

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале artsergio 

2009 год 

Она оставила сцену более 15 лет назад и уехала с дочкой в Испанию. Показываем, как менялась Наталья Ветлицкая-16

Фото: vk.com/club143673318 

2017 год 

Она оставила сцену более 15 лет назад и уехала с дочкой в Испанию. Показываем, как менялась Наталья Ветлицкая-19

Фото: facebook.com/n.vetlitskaya 

2018 год

Она оставила сцену более 15 лет назад и уехала с дочкой в Испанию. Показываем, как менялась Наталья Ветлицкая-22

Фото: instagram.com/gatsby_moscow 

2019 год 

Она оставила сцену более 15 лет назад и уехала с дочкой в Испанию. Показываем, как менялась Наталья Ветлицкая-25

Фото: instagram.com/n_vetlitskaya 

# Звезды # калейдоскоп # Наталья Ветлицкая # Андрей Малахов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Готовимся к Новому году. Как весело провести праздник?
23 ноября 2019 13:58

Готовимся к Новому году. Как весело провести праздник?

Серьёзный Сэм, Мёртвый космос и Тёмные души. Пять компьютерных игр, которые помогут почувствовать вкус адреналина
23 ноября 2019 10:06

Серьёзный Сэм, Мёртвый космос и Тёмные души. Пять компьютерных игр, которые помогут почувствовать вкус адреналина

Александр Меншиков. Взлёт и падение олигарха эпохи Петра I
23 ноября 2019 07:31

Александр Меншиков. Взлёт и падение олигарха эпохи Петра I