Прямой эфир

Минчанин Даниэль Ястремский выступит под 8-м номером на детском «Евровидении»

20 ноября 2018 06:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 19 ноября в Минске был дан старт большой евронедели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Национальном выставочном центре «Белэкспо» состоялась торжественная церемония открытия детского «Евровидения-2018».

Открытие детского «Евровидения-2018» в Минске. Показываем, как это было

Международное музыкальное шоу в 2018 году поставило рекорд по количеству участников: два десятка исполнителей в этом формате не соревновались еще ни разу. Здесь также состоялась жеребьевка, которая определила очередность выхода на сцену юных конкурсантов. Минчанин Даниэль Ястремский с композицией Time выступит под восьмым номером.

Минчанин Даниэль Ястремский выступит под 8-м номером на детском «Евровидении»-1

Минчанин Даниэль Ястремский выступит под 8-м номером на детском «Евровидении»-3

Минчанин Даниэль Ястремский выступит под 8-м номером на детском «Евровидении»-5

Минчанин Даниэль Ястремский выступит под 8-м номером на детском «Евровидении»-7

Напомним, финальный концерт детского «Евровидения-2018» пройдет 25 ноября в «Минск-Арене». А сегодня, 20 ноября, юные исполнители приступят к первым репетициям.

Минчанин Даниэль Ястремский выступит под 8-м номером на детском «Евровидении»-10

 

# общество # Даниэль Ястремский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Шарики с вышиванкой и резиновые ёлки: что предлагают белорусские универмаги к Новому году
19 ноября 2018 19:45

Шарики с вышиванкой и резиновые ёлки: что предлагают белорусские универмаги к Новому году

Здание знаменитого «кораблика» БНТУ реконструируют
19 ноября 2018 19:43

Здание знаменитого «кораблика» БНТУ реконструируют

Минск готовится к новогодним праздникам: когда заработают рождественские ярмарки и ёлочные базары?
19 ноября 2018 19:37

Минск готовится к новогодним праздникам: когда заработают рождественские ярмарки и ёлочные базары?