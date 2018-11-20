Минчанин Даниэль Ястремский выступит под 8-м номером на детском «Евровидении»

Новости Беларуси. 19 ноября в Минске был дан старт большой евронедели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Национальном выставочном центре «Белэкспо» состоялась торжественная церемония открытия детского «Евровидения-2018».

Открытие детского «Евровидения-2018» в Минске. Показываем, как это было

Международное музыкальное шоу в 2018 году поставило рекорд по количеству участников: два десятка исполнителей в этом формате не соревновались еще ни разу. Здесь также состоялась жеребьевка, которая определила очередность выхода на сцену юных конкурсантов. Минчанин Даниэль Ястремский с композицией Time выступит под восьмым номером.