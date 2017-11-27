Россиянка Полина Богусевич прокомментировала победу на детском «Евровидении»

Новости России. Победительница музыкального конкурса детское «Евровидение-2017» россиянка Полина Богусевич прокомментировала свой триумф на песенном соревновании. На странице в соцсетях 14-летняя певица опубликовала трогательный пост и фото, на котором она держит приз. Полина Богусевич:

Мне нечего сказать, но МЫ это сделали!

Фото: instagram.com/polina_bogusevich

Наставник исполнительницы на шоу «Голос. Дети» во время конкурса пожелал Полине сил и отметил ее вокальные способности. «Есть, Полина, в тебе этот дух»: Дима Билан о победительнице детского «Евровидения» Финал конкурса прошел в Тбилиси 26 ноября. Победительница исполнила песню «Крылья» на двух языках – русском и английском.

Фото: instagram.com/polina_bogusevich