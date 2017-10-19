Волонтерство на II Европейских играх: мечта, безвозмездная работа или первая ступенька в карьере?

Новости Беларуси. Менее чем через 2 года Минск примет II Европейские игры. Времени еще вроде бы много, но организаторам есть чем заняться уже сейчас. Например, совсем скоро вступит в активную фазу набор волонтеров для работы на объектах, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Неброская кофточка, обувь на низком ходу, ведь волонтеру нередко приходится проводить на ногах более 12 часов в сутки. Класический френч украсит образ, а легкий и приятный парфюм создаст неповторимую ауру, ведь каждый, кто решил вступить на волонтерскую тропу, должен быть идеален, красив – и внутренне и внешне, на каждый турнир выдается спецодежда. Бесспорно, это маленькая толика в багаже «современных миссионеров».

Ксения Василевская, воспитаница БГУ, в 2013 году решила с головой окунуться в спортивную атмосферу и дебютировала на Чемпионате Европы по боксу, который проходил в Минске.

Ксения Василевская, кандидат в волонтеры на II Европейские игры-2019:

Окунуться в эту атмосферу спортивную, в эту драйвовую атмосферу, где полно спортсменов – накачанных, красивых, молодых, амбициозных, которые стремятся завоевать все медали в нашей стране. Я хотела увидеть, как это изнутри. Я никогда не была на боксе.

Именно через мощный нокаут (конечно, соотечественников) девушка внедрилась в большой спорт и теперь готовится ко II Европейским играм в 2019. В ее послужном списке значатся 19 международных форумов, проходивших в период с мая 2013 по сей день. А это значит , что Ксюша не пропустила почти ни одного крупного турнира. Вот такая летопись белорусского волонтерского движения всего в одной девушке.

Ксения Василевская: У меня резюме на 3 страницы, у меня масса опыта, у меня масса людей, с которыми я общаюсь, с которыми я познакомилась именно на чемпионатах – и руководство, и с оргкомитета. Поэтому я, конечно же, где-то там и закрепится, например, на Европейских Олимпийских играх.

Имея в своем активе такой послужной список, Ксюша точно знает, каковы самые распространенные ошибки начинающих волонтеров.

Ксения Василевская:

Первое, что делает волонтер, когда говорят: «Всё, ты идешь переводить», он говорит: «Нет-нет-нет, я боюсь, я не пойду, не умею, не знаю». Нужно правильно убедить, и через 3 минуты он уже всё умеет, всё знает, всё может.

Так что, если вы решили познать спорт изнутри, но при этом не хотите тратить время на изнурительные тренировки, необходимо помнить: улыбка – это ваше постоянное и неизменное, состояние души. Более чем олимпийская нагрузка на мышцы лица.

Ксения Василевская:

Всегда должен быть в хорошем настроении. Так как ты – лицо нашей страны, не опаздывать.

Минск готовится принять на вторых Европейских играх около 11 тысяч гостей, 6 тысяч – это волонтеры. Именно поэтому более чем за год до старта организаторы уже работают не поднимая головы. Волонтерская должнасть достается соискателям на конкурсной основе.

Надежда Ельсукова, менеджер по работе с волонтерами, культурыми и образовательными программами фонда «Дирекция II Европейских игр-2019»:

Из основных рабочих критериев – это знание языка, коммуникабельность и желание стать частью этого грандиозного проекта.

Те кто, однажды вкусили бесплатного волонтерского хлеба, готовы идти за горбушкой хоть на край света. В сегодняшних заявках значатся и белорусы, и русские, британцы и азербайджанцы, японцы и немцы. Те, кто успешно пройдет собеседование, уже с 2017 года начнет интенсивный курс обучения по 20 направлениям.

Надежда Ельсукова:

В декабре мы планируем, что приедут к нам первые эксперты, которые будут проводить лекции. Плюс мы предполагаем, что мы будем привлекать нашу олимпийскую академию, у которой огромный опыт в обучении. Конечно, нельзя не воспользоваться этой возможностью. Обучение на объектах будет проходить с первыми тестовыми ивентами. А первый тестовый ивент пройдет уже в январе.

Заявку можно оставить на сайте http://www.minsk2019.by. Регистрация будет открыта до апреля 2019. Собеседования с кандидатами первой партии начнутся уже в ноябре. Ожидается, что в декабре будет открыт сайт II Евроигр, где каждый, кто решит вступить в ряды добровольцев, получит свой личный кабинет и всю информацию. Надежда Ельсукова:

Участвуют, как волонтеры во II Европейских играх, получив образование, получив опыт. Я думаю, что практически любая спортивная федерация в Республике Беларусь с радостью примет такого специалиста на определенные должности.