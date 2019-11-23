Готовимся к Новому году. Как весело провести праздник?
До Нового года осталось совсем немного. Не успеешь оглянуться – уже начнутся рождественские праздники, а там и пора встречать 2020 год. Он пройдёт под знаком Белой Металлической Крысы. Впрочем, сейчас не об этом.
Все мы знаем, что нужно делать и как готовиться к Новому году, но для поддержания праздничного настроения хочется узнать об этом ещё больше, поэтому мы решили написать несколько рекомендаций о том, как весело встретить праздник и хорошо чувствовать себя после него.
В новый год без долгов
Начинать год с осознания необходимости возвращать долги не слишком вдохновляет. Нужно постараться отдать всем все долги накануне праздника и максимально освободить себя от неприятных обязательств. Не нужно соглашаться куда-то идти в ближайшие дни после наступления нового года, если не хочется. Встречаем грядущие 365 дней с позитивом!
Загадываем желание
Даже если оно не сбудется. В конце концов, всё зависит от того, насколько масштабное желание. Если человек выбирает такое, которое действительно может осуществиться при определённых усилиях, то это лишь мотивирует. Да, наивно загадывать желания вроде «встретить свою любовь», «разбогатеть» или «обрести сверхспособности».
Но если человек зарегистрирован на нескольких сайтах знакомств и активно знакомиться с симпатичными людьми на улицах, то любовь может найтись. Если человек собирается открыть свой бизнес или просто инвестировать, может получиться разбогатеть. И если человек – генетик-биохимик, то он даже может претендовать на развитие сверхсил научным путём.
Создаём подходящую атмосферу
Необходимо раздобыть атрибуты праздника, чтобы приятно встретить Новый год. Нужна ёлка, мандаринки, салат Оливье и всё остальное, что помогает лучше ощутить радость приближающегося события.
Покупаем подарки
И лучше сделать это заранее, чтобы 31 декабря не бежать в магазины с целью найти хоть что-нибудь, что ещё осталось на полках. Если не купить подарок, то может возникнуть очень неловкая ситуация, которая потенциально способна уничтожить всё праздничное настроение.
Не забываем обо всём
Иногда хочется просто махнуть рукой и сказать: «всё это будет завтра, а сегодня путь виноградный сок льётся рекой и салаты сами летят в рот». Это, конечно, очень мило и приятно, но если вдруг 1 января нужно идти на работу, то этот день превратится в настоящую пытку. Следует заранее подумать об умеренности празднования Нового года. А вот если у вас год начинается с двух-трёх выходных – забудьте обо всём!
Кстати, годом ранее мы рассказывали о том, как не поссорится с близкими накануне праздника.
Узнать несколько простых правил можно здесь.