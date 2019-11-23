Готовимся к Новому году. Как весело провести праздник?

До Нового года осталось совсем немного. Не успеешь оглянуться – уже начнутся рождественские праздники, а там и пора встречать 2020 год. Он пройдёт под знаком Белой Металлической Крысы. Впрочем, сейчас не об этом.

Все мы знаем, что нужно делать и как готовиться к Новому году, но для поддержания праздничного настроения хочется узнать об этом ещё больше, поэтому мы решили написать несколько рекомендаций о том, как весело встретить праздник и хорошо чувствовать себя после него.

В новый год без долгов

Начинать год с осознания необходимости возвращать долги не слишком вдохновляет. Нужно постараться отдать всем все долги накануне праздника и максимально освободить себя от неприятных обязательств. Не нужно соглашаться куда-то идти в ближайшие дни после наступления нового года, если не хочется. Встречаем грядущие 365 дней с позитивом!