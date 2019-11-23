Серьёзный Сэм, Мёртвый космос и Тёмные души. Пять компьютерных игр, которые помогут почувствовать вкус адреналина

Компьютерные игры давно стали нашей повседневностью. Сейчас никого не удивишь анекдотами на тему того, что муж в семье – это человек, который постоянно сидит за компьютером и не реагирует на внешние раздражители. Компьютерная индустрия распространена настолько повсеместно, что с её помощью можно легко зарабатывать деньги. Не только производством игр, но также публикацией роликов с обзорами или прохождением. Сейчас пользуются популярностью стримеры, за игрой которых можно наблюдать в реальном времени. И нельзя забывать про киберспортсменов. Конечно, те игры, что мы упомянем, широко известны, поэтому вряд ли станут для вас чем-то в духе: «Воу, никогда не слышал, надо прям сейчас установить и поиграть». Но если вдруг вы слышали, но у вас всё не доходили руки попробовать, возможно, сейчас такое желание появится. Serious Sam Игра была представлена публике 21 марта 2001 года. Разумеется, были предварительные показы, но во всех случаях мы будем принимать за точку отсчёта тот момент, начиная с которого игру можно было купить. В настоящее время выпущены вторая и третья части, а также в разработке находится четвёртая.

Фото: instagram.com/officialcroteam

Первая часть и её продолжение вызвали бурный восторг у всех любителей незамысловатых шутеров. А что? Беги себе и стреляй, здорово! Не нужно конкурировать с умным ИИ или реальными людьми. Ты самый крутой перец в этой вселенной с огромным стволом – миниганом XM214-A. Конечно, есть и другое оружие, но именно это стало олицетворением того адского возмездия, которое несёт противникам главный герой.

Фото: instagram.com/officialcroteam

Незнакомый с серией игр человек может спросить: какого ещё возмездия? На самом деле Сэм – последний представитель людской расы. В далёком будущем человечество колонизирует множество планет, но в итоге столкнётся с Менталом – это главный антогонист игры и существо, мечтающее о господстве во всей вселенной. Непосредственно с ним игрок не встречается, вместо этого Ментал посылает на Сэма орды своих приспешников и парочку боссов. К слову, как выглядит главный злодей до сих пор остаётся тайной.

Фото: instagram.com/officialcroteam

В общем, в Serious Sam предстоит бегать по красивым локациям, знакомиться с архитектурой Египта и Персии, любоваться пейзажами Южной Америки и уничтожать врагов в средневековых храмах и крепостях. Всё это будет сопровождаться бодрой музыкой и парой крутых фраз Серьёзного Сэма. Источник адреналина: азарт боя с сотнями врагов. Star Wars: The Force Unleashed Игра стала доступна для покупки 16 сентября 2008 года. В её разработке принимал участие сам создатель вселенной «Звёздных войн» – Джордж Лукас. По задумке, игра должна была быть лёгкой в освоении и зрелищной. И создателям вполне удалось справиться с этими задачами. В настоящее время выпущена вторая часть, а вот третьей, вероятно, не будет. Сюжет в игре довольно простой. Дарт Вейдер убил отца главного героя, но почувствовал связь с Силой его сына и взял юного Галена Марека в ученики. И вот парень почти закончил своё обучение, теперь ему предстоит доказать свою лояльность к учителю, а также стать настоящим ситхом. В конце можно будет выбрать между тёмной стороной и светлой.

Фото: instagram.com/dattsoon_starwars

Игроку предстоит раскрыть весь потенциал Старкиллера (кодовое имя Марека). Нужно будет швыряться всем, что попадает под руку, рубить врагов световым мечом, выпускать молнии и использовать Силу во всей её красе. По ходу игры нужно находить голокроны, которые дают доступ к дополнительным способностям или открывают новые цвета светового меча. За убийство врагов даётся опыт, который можно по своему усмотрению распределять на развитие навыков. Кстати. При начале новой игры ранее полученный опыт сохраняется, так что после нескольких прохождений легко можно развить все ветки умений.

Фото: instagram.com/x.bubil.x

Помимо рядовых противников, в игре присутствуют боссы, с которыми придётся повозиться. Впрочем, можно выбрать лёгкий уровень сложности и просто наслаждаться своим могуществом, не беспокоясь о таких мелочах, как тактика или ловкость рук. Кстати о ней, хотя управление довольно простое, после прокачки персонажа будут доступны длинные комбо, что невероятно радует, поскольку во многих играх комбинации довольно бледные. Здесь есть два стиля меча, а также их комбинирование с молниями или Силой. После стандартных 3-4 ударов можно поднять противника в воздух и нанести ещё парочку, что обычно предполагает Brutality!

Фото: deviantart.com/camuska

Подводя итог, можно сказать, что Star Wars: The Force Unleashed красивый и приятный слэшер, где игрок, играя на лёгком уровне, действительно может не волноваться ни о чём. А если хочется проверить свои навыки, всегда можно попробовать сыграть на «невозможной» сложности. Источник адреналина: ощущение своего могущества и драматизм финального боя. Dead Space Первая часть истории про простого инженера Айзека Кларка вышла 13 октября 2008 года. Игра получила два продолжения, однако третья часть была принята прохладно, а также студия, которая разработала Dead Space, больше не существует. Мрачно, что вполне подходит этой игре. Выход «Мёртвого космоса» стал настоящей отдушиной для любителей ужасов. Поскольку радовавшие ранее Silent Hill и Resident Evil видоизменились и уже не было той самой атмосферы, которая нужна ценителям данного жанра. Кто наш главный герой? Простой инженер. Слегка сгорбленный из-за тягот жизни. Полетел на космический корабль, потому что там была его девушка. И вот он добирается до произведения искусства под названием USG Ishimura, который потрошил планеты для добычи ресурсов, и что дальше? Там его встречает пара весёлых и дружелюбных некроморфов, которые искренне хотят любви, обнимашек и крови всех живых существ. Айзек не растерялся: побежал так, словно в последний раз. Потом нашёл плазменный резак и решил показать всем, кто тут самый крутой.

Фото: deviantart.com/v-d-k

В первой части действие разворачивается в разных отсеках космического корабля USG Ishimura. Его предстоит подлатать и не позволить ему рухнуть на планету. Также волнует вопрос собственного выживания и местонахождение Николь – девушки Кларка. Игрок будет модифицировать своё оружие, как и подобает хорошему инженеру, наращивать броню на скафандре и пытаться спастись. Поскольку частей уже три, мы немного проспойлерим: в первой Айзек выживет. Во второй части мы осознаём, что Кларку никто не поверил. Мол, дружище, какие некроморфы? Это всё галлюцинации из-за пережитых ужасов в космосе. Инженера поместили в психиатрический госпиталь на космической станции-мегаполисе, расположенной на осколках спутника Титана на орбите Сатурна. И, внезапно, на станции тоже появляются наши старые добрые друзья. Айзек вновь не растерялся и побежал так, как уже не в первый раз. И снова нужно будет расчленять противников плазменным резаком, сжигать их из огнемёта, парить в космосе и получать удовольствие от иных моментов научно-фантастической игры. В третьей части сюжет более сложный и менее понятный. Если кратко: Айзек помогает другим людям лучше изучить причину возникновения некроморфов и способ их уничтожения.

Фото: deviantart.com/antimatter-radius

Поговорим о геймплее. Игрок может ненадолго замедлять время и использовать некое устройство, позволяющее перемещать предметы без прикосновения к ним. В общем, даёт способность телекинеза. В первой части игроку требуется немного привыкнуть к управлению, поскольку Кларк не какой-то супергерой, а простой инженер – он не очень быстрый и раньше ему стрелять не приходилось. Во второй части Айзек не только сбежавший из психушки парень, но уже и настоящий ветеран боёв с некроморфами. Теперь их легко можно насаживать на вертелы, бросая их телекинезом, замедлять намного чаще, да и сам Кларк бегает ощутимо быстрее.

Фото: deviantart.com/merrymindandstivka

Пора подводить итог. Вообще, это хоррор, но любители жанра могут визжать от восторга. А ещё визжать, когда за Айзеком гонится бессмертный некроморф, в игре и такие есть. Помимо тотального аннигилирования неприятеля, игрок сможет насладиться атмосферой одиночества и уязвимости, насладиться зловещей песенкой «Twinkle, twinkle, little star», которая эхом разносится по космическому кораблю, и встретить свою новую любовь. Не только же с некроморфами общаться, верно? Источник адреналина: страх и одиночество. Dark Souls Игра, принёсшая боль, страдания, горящие стулья и много-много счастья хадкорным геймерам была представлена публике 22 сентября 2011 года. Вообще, сначала на ум приходит мысль: «Эм, это точно 2011? Что с этой графикой?». Но когда начинаешь играть, всё остальное уже неважно. Всего выпущено три части и четвёртая не планируется. Игрок сам может создать персонажа. Можно выбрать пол, подправить лицо, изменить причёску и так далее. Также выбирается начальный бонус, который может или существенно помочь, или не оказать никакого влияния на дальнейшую игру. Доступны десять классов, но в процессе игры можно развивать персонажа как угодно. Всего есть немногим более 700 уровней, что как бы намекает, но большинство игроков не качаются дальше 120-150 уровней.

Фото: deviantart.com/vempirick

Как такового сюжета в Dark Souls нет. Игроку придётся читать описания предметов, чтобы приблизительно понять, где он очутился и как всё до этого дошло. Такой «сюжет» игроки называют «лором». И одной общепризнанной правды об истории Лордрана, Дранглика и Лотрика нет. Считается, что это один и тот же мир, но в разное время. Какова задача игрока? Всё просто: либо разжечь пламя ценой своей жизни, чтобы возродить эпоху огня, или всё бросить и погрузить мир во тьму. Что предстоит делать? Сражаться! Больше сражений, больше крови, больше душ противников! Вся игра состоит из необходимости побеждать, зажигать костры, выбивать оружие и заклинания, а также уничтожать боссов, которые стоят на пути к нашей цели. И убивать их будет сложно. Для каждого придётся подбирать тактику, кровью, потом и болью в пальцах придётся вырабатывать в себе навыки, необходимые для победы.

Фото: deviantart.com/menaslg

Первая часть позволила игрокам почувствовать вкус боли и отчаяния. А игрокам на пк приходилось сражаться ещё и с не самой удачной адаптацией игры, которая сначала была выпущена на приставку. После первой части игроки слегка удивились простоте второй. Игра всё ещё была сложной, но геймеров приводила в недоумение сама мысль о том, что уже натренированные пальцы и опыт прохождения первой части позволяют им побеждать добрую треть боссов с первого раза. Тут разработчики сказали: «Вы хотите боли? Вы её получите!». И были выпущены три DLC ко второй части, которые заставили страдать всех. Но все были счастливы. Наконец, спустя время на суд игроков была представлена третья и последняя часть. Разработчики решили уйти красиво. Играть опять стало сложно, локации сделаны разнообразнее и, что необычно, сюжет получился немного более понятным. Пожалуй, ярким отличием Dark Souls является ещё тот факт, что игрок, по сути, является простым мобом, а не главным героем. Персонаж – обычная нежить, которая может получить броню своих противников, их мечи, их магию, их души. Для персонажа нет какого-то уникального оружия или особых навыков, которые не встречаются у противников. Даже стиль боя меняется в зависимости от типа оружия, максимально приближая игрока к мобу, у которого он отнял это оружие. Единственное, что отличает персонажа от его врагов, это умение думать.

Фото: deviantart.com/pablofernandezartwrk

Итог. Это сложная РПГ для тех, кто любит бросать себе вызов. Разнообразие брони, оружия, магии и локаций способны приятно удивить. А любители тяжёлой атмосферы смогут насладиться мрачными пейзажами и грустной историей полуразрушенного мира. Источник адреналина: ненависть к боссам и сложность игры. Hellblade: Senua’s Sacrifice Относительно новая игра, она вышла 8 августа 2017 года. В отличие от всех предыдущих игр, адреналин поджидает игрока преимущественно в самом конце. Игра довольно короткая, так что после первого прохождения второй раз её можно пройти за четыре часа без каких-либо проблем. Особенностью игры является стремление разработчиков рассказать людям о психозе. Главная героиня Сенуа страдает этой болезнью. Все бои на самом деле происходят у неё в голове, а не в какой-то другой реальности. На это игроку не раз намекают словами, что «Самые трудные битвы ведутся внутри разума». Сенуа предстоит «видеть знаки». Она должна будет находить руны, чтобы открывать врата. Кроме того, её путешествие постоянно сопровождают голоса в голове, а также призрак старого друга и возлюбленный Диллон (тоже мысленно).

Фото: deviantart.com/nikulina-helena

Сюжет несложный. Девушка потеряла своего возлюбленного и отправляется в иной мир, чтобы спасти душу парня. По ходу дела Сенуа сталкивается с различными испытаниями, закаляет свой дух, становится сильнее и вспоминает прошлое. Ей предстоит одолеть различных крупных мужиков-северян и пару боссов. К счастью, из-за своего психоза девушка научилась мастерски управляться с мечом, поэтому жестокое уничтожение врагов будет обеспечено. Что слегка печалит, несколько раз по сюжету игры нужно умереть. Даже если у игрока прямые руки и он способен парировать тени в начале игры и выживать в мясорубке в конце, игра попросту не продвинется дальше, пока игрок не сдастся и не проиграет.

Фото: deviantart.com/cyberaeon

Некоторым игра может показаться жутковатой. Присутствуют реки крови, череп Диллиона на поясе у Сенуа, большой и страшный ворон, милый костлявый пёсик, бог огня и полуразложившаяся богиня Хела. По ходу игры пейзажи будут сопровождаться распятыми людьми и подвешенными на верёвках телами. Однако сама история Сенуа и её прошлое ещё более пугающие. Впрочем, рассказывать об этом мы не будем, чтобы не испортить радость игры.

Фото: deviantart.com/aliceyuric