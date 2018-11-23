Говорят, что мы похожи с Ксенией Ситник. Instagram-обзор участника детского «Евровидения» от Беларуси – Даниэля Ястремского

Новости Беларуси. 25 ноября состоится кульминация международного музыкального конкурса – финал детского «Евровидения». Шоу пройдет в «Минск-Арене».
В этом году конкурс поставил рекорд по количеству участников – на сцену выйдут 20 юных артистов.
Беларусь представит минчанин Даниэль Ястремский. Исполнитель выступит под восьмым номером и споет песню «Time».
Юноша признался, что ему нравится выступать и находиться на репетициях: «Очень понравилось, жду следующей». Номер белорусского участника технически один из самых сложных и графически насыщенных.
Фотофакт: как изменились белорусские участники детского «Евровидения» прошлых лет (смотрите здесь).
В рамках еженедельной рубрики Instagram-обзор мы посмотрели, что публикует на своей странице Даниэль Ястремский и что молодой артист рассказывал о себе в интервью.
Источник всех фото: instagram.com/danielyastremski.