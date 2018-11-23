Прямой эфир

Говорят, что мы похожи с Ксенией Ситник. Instagram-обзор участника детского «Евровидения» от Беларуси – Даниэля Ястремского

23 ноября 2018 13:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 25 ноября состоится кульминация международного музыкального конкурса – финал детского «Евровидения». Шоу пройдет в «Минск-Арене».

В этом году конкурс поставил рекорд по количеству участников – на сцену выйдут 20 юных артистов.

Беларусь представит минчанин Даниэль Ястремский. Исполнитель выступит под восьмым номером и споет песню «Time».

Говорят, что мы похожи с Ксенией Ситник. Instagram-обзор участника детского «Евровидения» от Беларуси – Даниэля Ястремского-1

Юноша признался, что ему нравится выступать и находиться на репетициях: «Очень понравилось, жду следующей». Номер белорусского участника технически один из самых сложных и графически насыщенных.

Фотофакт: как изменились белорусские участники детского «Евровидения» прошлых лет (смотрите здесь). 

В рамках еженедельной рубрики Instagram-обзор мы посмотрели, что публикует на своей странице Даниэль Ястремский и что молодой артист рассказывал о себе в интервью.

Источник всех фото: instagram.com/danielyastremski.

# Белорусские исполнители # калейдоскоп # Даниэль Ястремский # Ксения Ситник # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Гороскоп на декабрь: Овнам – не флиртовать, Водолеям – знать меру
23 ноября 2018 13:01

Гороскоп на декабрь: Овнам – не флиртовать, Водолеям – знать меру

Полнолуние: какие опасности оно несёт
23 ноября 2018 12:52

Полнолуние: какие опасности оно несёт

«Лучшие черты от папы и мамы»: дочерью Агутина и Варум восторгаются поклонники
23 ноября 2018 10:29

«Лучшие черты от папы и мамы»: дочерью Агутина и Варум восторгаются поклонники