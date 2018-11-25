Детское «Евровидение-2018». Победила Роксана Венгель из Польши, белорус – одиннадцатый

В Минске состоялся финал детского «Евровидения». Победу одержала 13-летняя Роксана Венгель из Польши. Она увезет с собой главный приз конкурса – хрустальный микрофон.
В Минске состоялся финал детского «Евровидения». Победу одержала 13-летняя Роксана Венгель из Польши. Она увезет с собой главный приз конкурса – хрустальный микрофон.
Фото: instagram.com/roxie_wegiel. Роксана Венгель
Второе место заняла Анжелина из Франции, а третье досталось Джаэль из Австралии.
Беларусь на конкурсе представил 14-летний Даниэль Ястремский, который исполнил песню «Time». Его номер был одним из наиболее сложных. Исполнитель набрал 114 баллов и занял одиннадцатое место.
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Фото: instagram.com/danielyastremski
Участники из Беларуси дважды становились победителями конкурса – в 2005 и 2007 годах.
Белорусская столица принимает конкурс во второй раз. Масштабное шоу прошло в «Минск-Арене». В этом году на сцену международного конкурса вышли 20 юных вокалистов – это рекорд. Впервые в музыкальном соревновании приняли участие представители Уэльса и Казахстана. Слоган конкурса в нынешнем году «#Зажигай».
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Фото: instagram.com/junioreurovisionofficial
Всю неделю ребята репетировали и готовились к событию, которого так долго ждали, но в перерывах между прогонами исполнители успели познакомиться с культурой Беларуси.
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