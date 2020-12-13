Удалось продвинуться в агросекторе, энергетике и транспорте. Какие предложения высказали лидеры ЕАЭС на итоговом саммите?

Новости Беларуси. Главная тема недели – финальный саммит ЕАЭС, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Встреча в открытом и закрытом форматах и итоги года председательства Беларуси. Евгений Поболовец, СТВ:

Лидеров стран собрали в непростое время. 2020-й проверял всех на прочность. Устояли во многом благодаря договоренностям предыдущих лет.

Александр Лукашенко напомнил, что было принято несколько актов по переходу к единой или общей политике в сельском хозяйстве, энергетике и транспорте. И это стало своеобразной подушкой безопасности для организации в эпоху коронакризиса. Тему продолжит Алена Сырова. Алена Сырова, корреспондент:

И от сторонников, и от противников евразийской интеграции в адрес союза периодически звучит один и тот же вопрос: зачем он вообще нужен? В чем смысл всех этих саммитов, встреч и коллегий? Что из анонсированного реально сделано? И тем, и другим 2020-й дал исчерпывающий ответ. Так сделаны ли выводы и какие? И как быть союзникам дальше? Дмитрий Беляков о ЕАЭС: можем не прогибаться ни под кого, понимая, что у нас есть прекрасный рынок

На заседание Высшего Евразийского экономического совета своих коллег, на правах председателя, Александр Лукашенко, конечно, ждал в Минске, но коррективы внесла пандемия. И стратегические решения приходится принимать удаленно. На встречу с коллегами (пусть и онлайн) Президент Беларуси, как и полагает хозяину, пришел раньше гостей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вижу, что все согласны. Шавкат Миромонович, вы слышите?

– Слышу, Александр Григорьевич.

Заседание решили провести в открытом и закрытом форматах. Александр Лукашенко сначала подытожил год председательства Беларуси. Да, удалось продвинуться в агросекторе, энергетике и транспорте. Но все еще остаются вопросы, например, по полномочиям ЕЭК. Комиссии явно их не хватает. Впрочем, в рамках открытой дискуссии свои предложения высказал каждый лидер.

Казахстан выступает за отказ от жесткой привязки представленности граждан в комиссиях в доле финансирования. Исходим из того, что международные организации должны создавать равные условия для работы, базируясь прежде всего на профессиональных качествах.

Создание условий для отмены запретов на въезд для граждан Армении в ряд стран ЕАЭС сегодня имеет актуальное значение.

Сегодня наиболее актуальным для кыргызской стороны также является формирование общего рынка газа. Данный вопрос является одним из важнейших приоритетов нашего сотрудничества и одной из существенных составляющих в обеспечении энергетической безопасности наших стран.