Удалось продвинуться в агросекторе, энергетике и транспорте. Какие предложения высказали лидеры ЕАЭС на итоговом саммите?
Новости Беларуси. Главная тема недели – финальный саммит ЕАЭС, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Встреча в открытом и закрытом форматах и итоги года председательства Беларуси.
Евгений Поболовец, СТВ:
Лидеров стран собрали в непростое время. 2020-й проверял всех на прочность. Устояли во многом благодаря договоренностям предыдущих лет.
Александр Лукашенко напомнил, что было принято несколько актов по переходу к единой или общей политике в сельском хозяйстве, энергетике и транспорте. И это стало своеобразной подушкой безопасности для организации в эпоху коронакризиса.
Тему продолжит Алена Сырова.
Алена Сырова, корреспондент:
И от сторонников, и от противников евразийской интеграции в адрес союза периодически звучит один и тот же вопрос: зачем он вообще нужен? В чем смысл всех этих саммитов, встреч и коллегий? Что из анонсированного реально сделано? И тем, и другим 2020-й дал исчерпывающий ответ. Так сделаны ли выводы и какие? И как быть союзникам дальше?
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На заседание Высшего Евразийского экономического совета своих коллег, на правах председателя, Александр Лукашенко, конечно, ждал в Минске, но коррективы внесла пандемия. И стратегические решения приходится принимать удаленно. На встречу с коллегами (пусть и онлайн) Президент Беларуси, как и полагает хозяину, пришел раньше гостей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я вижу, что все согласны. Шавкат Миромонович, вы слышите?
– Слышу, Александр Григорьевич.
Заседание решили провести в открытом и закрытом форматах. Александр Лукашенко сначала подытожил год председательства Беларуси. Да, удалось продвинуться в агросекторе, энергетике и транспорте. Но все еще остаются вопросы, например, по полномочиям ЕЭК. Комиссии явно их не хватает. Впрочем, в рамках открытой дискуссии свои предложения высказал каждый лидер.
Казахстан выступает за отказ от жесткой привязки представленности граждан в комиссиях в доле финансирования. Исходим из того, что международные организации должны создавать равные условия для работы, базируясь прежде всего на профессиональных качествах.
Создание условий для отмены запретов на въезд для граждан Армении в ряд стран ЕАЭС сегодня имеет актуальное значение.
Сегодня наиболее актуальным для кыргызской стороны также является формирование общего рынка газа. Данный вопрос является одним из важнейших приоритетов нашего сотрудничества и одной из существенных составляющих в обеспечении энергетической безопасности наших стран.
Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые друзья, я прежде всего хотел бы присоединиться к прозвучавшим здесь словам благодарности в адрес белорусского руководства в ходе председательства в Евразийском экономическом союзе в 2020 году. И мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы все партнеры по пятерке приняли участие в научных и клинических исследованиях российской вакцины, в организации совместного производства.
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Председатель дополнил выступление каждого своими ремарками. Чаще всего речь шла о политических вызовах, которые в 2020 году коснулись троих из пяти союзников. Беларусь пытались раскачать летом, осенью перевернули Кыргызстан, Армения переживает последствия войны в Нагорном Карабахе. Предостережения прозвучали и в адрес Казахстана, но главным образом России, которой в 2021-м предстоит парламентская кампания.
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