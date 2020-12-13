Дмитрий Беляков о ЕАЭС: можем не прогибаться ни под кого, понимая, что у нас есть прекрасный рынок

Новости Беларуси. Главная тема недели – финальный саммит ЕАЭС, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Встреча в открытом и закрытом форматах и итоги года председательства Беларуси.
Новости Беларуси. Главная тема недели – финальный саммит ЕАЭС, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Встреча в открытом и закрытом форматах и итоги года председательства Беларуси.
Евгений Поболовец, СТВ:
Лидеров стран собрали в непростое время. 2020-й проверял всех на прочность. Устояли во многом благодаря договоренностям предыдущих лет.
И от сторонников, и от противников Евразийской интеграции в адрес союза периодически звучит один и тот же вопрос: зачем он вообще нужен? В чем смысл всех этих саммитов, встреч и коллегий? Что из анонсированного реально сделано? И тем, и другим 2020-й дал исчерпывающий ответ.
Айк Халатян, политический обозреватель (Армения):
Членство в союзе хотя бы помогает эффективно решать проблемы с доступом наших товаров на важные для нас рынки, в то время как, мы видим, по всему миру закрываются границы. Кто бы мог подумать, что шенгенская зона фактически прекратит свое существование в рамках ЕС?
Олег Гусев, журналист (Казахстан):
Экономика упала на 3,4, по-моему, процента. Это, в принципе, очень даже хорошо, потому что в том же Евросоюзе они грохнулись довольно прилично.
Дмитрий Беляков, директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС:
Можем опереться в наших долгосрочных планах, не прогибаться ни под кого, понимая, что у нас есть прекрасный рынок, прекрасные возможности для дальнейшего развития. Ну и самое важное, самое главное, я считаю, это успешное испытание в России уже второй вакцины, которая запатентована и которая потихонечку-потихонечку приходит в Республику Беларусь.
Кубат Рахимов, советник премьер-министра Кыргызстана:
Сам факт, что мы все-таки пришли к пониманию, к общей такой вот линии по стратегии развития по 2025 год.
Пандемия, рассадив всех по норкам, обнажила болевые точки даже самых сильных. Экономические проблемы, приправленные политическими волнениями – эксперты говорят, что это была разминка. И если первую волну шторма ЕАЭС выдержал даже с имеющимися прорехами, то нельзя быть уверенными, что без их устранения удастся избежать потерь в следующий раз.
Олег Гусев, журналист (Казахстан):
В данном случае это сейчас для нас вопрос не только экономического, но и политического выживания.
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