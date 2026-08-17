Илья Протас назван лучшим проспектом «Вашингтона»

Белорусский нападающий «Вашингтона» Илья Протас занял первое место среди проспектов клуба по версии авторитетного спортивного издания, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Земляк провел образцовый сезон в Хоккейной лиге Онтарио и продолжил демонстрировать отличную игру, перейдя в «Херши».

За дружину он сыграл 69 поединков, забил 29 голов и набрал 66 очков, став лучшим среди новичков AHL. Выступая за «Кэпиталз» в НХЛ форвард заработал четыре балла в четырех матчах. Кроме того, специалисты отмечают доминирование Ильи в атаке, что делает его одним из лучших проспектов в современном хоккее. Катание Протаса также заметно улучшилось, он больше не стоит на месте против игроков среднего уровня. Ожидается, что Протас сразу же станет одним из ключевых исполнителей для «Кэпиталз». И, скорее всего, в начале сезона будет выступать в роли бомбардира в нижних звеньях.