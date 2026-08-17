«Чуть что – сразу к Президенту». Муковозчик – о тренде белорусов жаловаться Лукашенко по пустякам

Так, вопросы войны и мира позже. Вопросы жизни и смерти не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы не сюда. С кем вы мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот – «Вопросы от блондинок».

Белорус выложил ролик в TikTok, в котором предлагает ввести наказание за измены и рождение в браке детей от другого мужчины. Андрей Николаевич, как вам такая инициатива – любопытно?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Эка мужика допекло-то, что он аж к Президенту обращается! А Дедушке Морозу он уже писал? А во Всемирную лигу сексуальных реформ по совету Остапа Бендера обращался?

Меня, девчонки, безумно раздражает вот этот недавний тренд: чуть что – сразу к Президенту. К дяде Васе соседу сходи, с ним перетри, глядишь, проблема сама и рассосется. Особенно если дядя Вася и есть биологический отец твоего ребенка.

Нет, все лезут спросить у Александра Григорьевича, как им картошку почистить, как им на работу назад устроиться, теперь вот – как обезопасить себя от измен партнера. А что, если изменщика или неверную накажут, жить сразу лучше станет? Или детей не надо будет воспитывать?

Зло берет от инфантильности, беспомощности и разбэшчанасцi взрослых с виду людей. Хотя внешне они такие же граждане, и ответа вроде бы заслуживают – но только в том случае, считаю, когда вопрос по делу.

Остальным же предлагаю отвечать на манер «Всемирной истории»: «Кормить надо лучше. Они и не улетят».