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«Чуть что – сразу к Президенту». Муковозчик – о тренде белорусов жаловаться Лукашенко по пустякам

17 августа 2026 18:07
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Так, вопросы войны и мира позже. Вопросы жизни и смерти не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы не сюда. С кем вы мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот – «Вопросы от блондинок».

«Чуть что – сразу к Президенту». Муковозчик – о тренде белорусов жаловаться Лукашенко по пустякам-2

Белорус выложил ролик в TikTok, в котором предлагает ввести наказание за измены и рождение в браке детей от другого мужчины. Андрей Николаевич, как вам такая инициатива – любопытно?

«Чуть что – сразу к Президенту». Муковозчик – о тренде белорусов жаловаться Лукашенко по пустякам-4

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Эка мужика допекло-то, что он аж к Президенту обращается! А Дедушке Морозу он уже писал? А во Всемирную лигу сексуальных реформ по совету Остапа Бендера обращался?

Меня, девчонки, безумно раздражает вот этот недавний тренд: чуть что сразу к Президенту. К дяде Васе соседу сходи, с ним перетри, глядишь, проблема сама и рассосется. Особенно если дядя Вася и есть биологический отец твоего ребенка.

Нет, все лезут спросить у Александра Григорьевича, как им картошку почистить, как им на работу назад устроиться, теперь вот как обезопасить себя от измен партнера. А что, если изменщика или неверную накажут, жить сразу лучше станет? Или детей не надо будет воспитывать?

Зло берет от инфантильности, беспомощности и разбэшчанасцi взрослых с виду людей. Хотя внешне они такие же граждане, и ответа вроде бы заслуживают но только в том случае, считаю, когда вопрос по делу. 

Остальным же предлагаю отвечать на манер «Всемирной истории»: «Кормить надо лучше. Они и не улетят».

Далее смотрите в видео.

# Андрей Муковозчик # Александр Лукашенко

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