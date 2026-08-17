Арина Соболенко продолжает возглавлять рейтинг WTA

Традиционно в понедельник международные теннисные организации представили обновленные рейтинги. У женщин на вершине остается белоруска Арина Соболенко, она удерживает лидерство уже более 100 недель, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Отрыв от ближайшей преследовательницы Елены Рыбакиной из Казахстана составляет 354 очка. Замыкает тройку сильнейших американка Джессика Пегула. Что касается других наших спортсменок, то Александра Саснович прибавила 3 пункта и теперь занимает 138-е место. У Ирины Шиманович, наоборот, минус 3 строчки, она располагается на 193-й позиции. Алена Фалей 222-я. Дарья Хомутянская – 296-я. Остальные соотечественницы находятся за пределами третьей сотни топа.

Во главе мужского рейтинга с солидным отрывом от ближайших преследователей итальянец Янник Синнер. Вторую строчку удерживает испанец Карлос Алькарас. Дополняет первую тройку Александр Зверев из Германии. Лучший из белорусских теннисистов – Илья Ивашко. У земляка солидный прогресс, он поднялся сразу на 28 пунктов – и на данный момент является 374-й ракеткой планеты.