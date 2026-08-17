По меньшей мере 7 человек погибли при пожаре в отеле Индии

По меньшей мере 7 человек погибли при пожаре в отеле в индийском штате Западная Бенгалия. Еще несколько получили тяжелые травмы. По данным экстренных служб, огонь вспыхнул на первом этаже и стал быстро распространяться по зданию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за того, что отделка помещений была выполнена из легковоспламеняющихся материалов, все этажи заполнил едкий дым. По данным местных властей, в отеле практически отсутствовало необходимое противопожарное оборудование. Прибывшие на место ЧП спасатели смогли эвакуировать большую часть постояльцев. Предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание. Владелец отеля задержан. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.