Во Франции жители сгоревшей от пожаров коммуны освистали премьер-министра

Неприятным инцидентом обернулась поездка премьер-министра Франции Себастьена Лекорню в один из наиболее пострадавших от лесных пожаров районов страны. Жители коммуны Ле-Порж встретили главу правительства свистом и возмущенными выкриками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие участники акции изначально планировали встречать главу правительства в черной одежде и молча, чтобы подчеркнуть серьезность ситуации. Однако ряд граждан не смогли сдержать эмоции, когда стало ясно, что премьер не намерен общаться с людьми и сразу направился на встречу с местными чиновниками.