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Во Франции жители сгоревшей от пожаров коммуны освистали премьер-министра

17 августа 2026 19:52
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Неприятным инцидентом обернулась поездка премьер-министра Франции Себастьена Лекорню в один из наиболее пострадавших от лесных пожаров районов страны. Жители коммуны Ле-Порж встретили главу правительства свистом и возмущенными выкриками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие участники акции изначально планировали встречать главу правительства в черной одежде и молча, чтобы подчеркнуть серьезность ситуации. Однако ряд граждан не смогли сдержать эмоции, когда стало ясно, что премьер не намерен общаться с людьми и сразу направился на встречу с местными чиновниками. 

Во Франции жители сгоревшей от пожаров коммуны освистали премьер-министра-2

Мы не собираемся его есть. Он может прийти. Мы не дикари. Мы не собираемся на него нападать. Но я думаю, что в такой момент эти люди должны взять на себя ответственность.

Отметим, с начала года огонь во Франции уничтожил более 119 тысяч гектаров леса. Наибольший удар приняла на себя коммуна Ле-Порж: здесь сгорели 183 дома. Местные жители обвиняют власти в том, что их бросили ради спасения более элитных районов.

# Новости Франции

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