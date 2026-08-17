Чемпионат Беларуси по футболу – результаты 18-го тура

На футбольных аренах нашей страны завершилась программа 18-го тура чемпионата Беларуси. Было сыграно всего 6 поединков. Тем не менее зрители увидели 19 взятий ворот, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наиболее результативная игра прошла в Гомеле. Местный клуб разгромил новополоцкий «Нафтан» – 6:0. Дубль в составе победителей оформили Денис Лаптев, еще по разу отличились Владислав Лазарев, Кирилл Леонович, Денис Ковалевич и Тимофей Симаненка, который продолжает возглавлять список лучших бомбардиров, в его активе 9 мячей.

А вот «Ислочь» продлила беспроигрышную серию в национальном первенстве до 9 встреч и вышла в лидеры. Команда из Минского района на выезде обыграла брестское «Динамо» – 2:1. Уже к перерыву гости обеспечили себе комфортное преимущество усилиями Евгения Юдчица и Александра Свирепы. После возобновления дуэли хозяева сократили отставание стараниями Душана Бакича. Однако больше цифры не менялись.

«Ислочь» опередила в турнирной таблице столичное «Динамо» и «МЛ Витебск». Однако отечественные представители в европейских кубковых турнирах имеют в запасе 2 поединка. Матчи 18-го тура они проведут в предстоящие среду и четверг.