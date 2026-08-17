Завод в Плещеницах выпускает до 1 млн кв. м сэндвич-панелей в год! Узнали о работе предприятия

Повышение конкурентоспособности экономики и ускорение технологического развития – вот один из приоритетов на пятилетку, который мы коллективно определили на Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иными словами, мало сохранить промышленное производство, важно поставить его на современные рельсы. Именно поэтому в самых разных отраслях белорусской экономики сегодня ставка на техническое и технологическое перевооружения. И это, вне всяких сомнений, единственно верный путь к высокому качеству, а значит, и конкурентоспособности белорусской продукции.