Первые лица встретились в онлайн-формате. Итоги года подвели на заседании ЕАЭС
Новости Беларуси. Пандемия убедила скептиков, что только вместе страны ЕАЭС смогут быть сильнее. Об этом 11 декабря заявил Президент Беларуси на заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно прошло в онлайн-формате. Этой встречей завершается председательство Беларуси в союзе.
Итоги евразийского года, ставшего, по мнению Александра Лукашенко, испытанием на прочность – в репортаже Юлии Бешановой.
О том, что Минск принимает заседание Высшего Евразийского экономического совета, непосвященному догадаться трудно: ко Дворцу Независимости не прибывают кортежи первых лиц Евразийской пятерки, в зале торжественных церемоний не установлены традиционные флаги гостей. Из-за сложной эпидемиологической ситуации заседание в очередной раз проходило в онлайн-формате.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Позвольте мне, в качестве председательствующего, приветствовать вас на очередном заседании Высшего совета. В силу сложной эпидемиологической ситуации мы вновь вынуждены проводить его в формате видеоконференции. Уверен, что это не скажется на эффективности нашего сегодняшнего диалога. Несколько рабочих моментов: в повестку дня сегодняшнего заседания внесено 24 вопроса.
Этим диалогом завершается председательство Беларуси в экономическом союзе. Александр Лукашенко на правах хозяина саммита подвел итоги таких непростых для всех 12 месяцев.
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В начале года наша страна ставила амбициозные цели. Многое из задуманного удалось осуществить, некоторые проекты стали хорошим заделом на будущее. Но 2020-й и пандемия очевидно продемонстрировали всю суть и важность интеграционных объединений.
Александр Лукашенко:
Она на практике убедила даже самых ярых скептиков, что только вместе мы сможем быть сильнее. Одновременно коронавирус также показал истинную цену невыполнения ранее достигнутых договоренностей. В этом году принят ряд актов союза по переходу к единой или общей политики в отраслях сельского хозяйства, энергетики, транспорта. Проработаны возможности применения антидемпинговых, компенсационных и специальных мер для защиты экономических интересов производителей товаров в ЕАЭС. Продолжено согласование подходов к принципам и механизмам функционирования и государственного регулирования интегрированного валютного рынка, расширению использования национальных валют государств – членов ЕАЭС во взаимных расчетах, девалютизации экономик стран, формированию общей расчетной инфраструктуры и платежного пространства (подробнее – читайте здесь).
Александр Лукашенко Узбекистану предложил расширить сотрудничество. С этой страной мы связаны не только исторически. В «пятерке» важна экономика. Сегодня доля внешней торговли Узбекистана со странами Союза – 30 %, а объем экспорта сельхозпродукции в ЕАЭС – больше 75.
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Александр Лукашенко:
Мы уверены, что вы недолго будете наблюдать за нами и в ближайшее время примете решение и станете полноправным членом нашего союза, как вы очень правильно сказали, если это будет выгодно узбекскому народу. Вы знаете, что мы всегда ждем вас в нашем союзе как полноправного члена.
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За интеграцию и единение выступает и почетный председатель Высшего совета – Нурсултан Назарбаев.
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Нурсултан Назарбаев, почетный председатель Высшего евразийского экономического совета:
С удовлетворением хочу отметить высокий уровень кооперации государств – членов ЕАЭС и взаимного обмена гуманитарной помощью в рамках борьбы с пандемией COVID-19. Совместно разработан и утвержден план мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории ЕАЭС.
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В рамках союза, подчеркнули участники совещания, связи прочные, пора выводить союз на мировую арену. И расширять географию. Например, выходить на тесное сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии. Одном словом – курс на глобализацию. От Беларуси председательство в Евразийском экономическом союзе на 2021 год переходит к Казахстану.