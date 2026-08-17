Михаил Марковский вышел в финал чемпионата мира по борьбе (U-20)

Михаил Марковский вышел в финал чемпионата мира по борьбе среди спортсменов до 20 лет. Планетарный форум проходит в Братиславе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский представитель греко-римского стиля, выступающий в весовой категории до 67 килограммов успешно преодолел квалификацию. В 1/8 соотечественник справился с оппонентом из России Амиром Совмизом – 4:0. А в напряженном четвертьфинальном противостоянии оказался сильнее Ильи Алихани из Ирана – 4:3.

В схватке за выход в решающую дуэль земляк встречался с титулованным атлетом из Арении Юриком Мхтитаряном. Михаил продемонстрировал настоящий чемпионский характер, оформил досрочную победу на туше с результатом 8:0 и 18 августа поспорит за «золотую» награду мирового первенства.